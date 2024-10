Brasileiro crê que a vida vai ficar melhor até dezembro

Pesquisa realizada pela Febraban (Federação Brasileira de Bancos) mostra que 65% dos brasileiros acredita que sua vida pessoal e familiar irá melhorar até dezembro, mantendo estável a percepção já registrada no primeiro semestre. Em relação ao levantamento de julho, foram pequenas as variações da perspectiva de mudança, seja positiva (de 67% em julho para 65% agora), seja negativa (de 10% para 9%), enquanto aumentou a crença de que a vida ficará igual nos três meses restantes do ano (de 20% para 23%).

Em comparação a 2023, a opinião sobre a evolução da vida pessoal e familiar voltou a subir, chegando a 45% e revertendo a tendência de queda dos levantamentos anteriores. Para 35%, está igual (em julho eram 39%). Metade dos brasileiros acredita na melhora do país no restante do ano.

Para 76% o País, até o fim de 2024, continuará como está ou irá melhorar.