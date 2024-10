São Paulo é preguiçoso, leva gol de bicicleta e cai para o Cuiabá

São Paulo e Cuiabá mediram forças neste sábado em situações bem opostas no Brasileirão. Enquanto um dos times brigava por uma vaga no G-4, o outro estava precisando de pontos para fugir do inédito rebaixamento. Venceu aquele que tinha maior urgência e demonstrou mais vontade. Os donos da casa derrotaram os paulistas por 2 a 0 em uma Arena Pantanal vazia em partida válida pela 29ª da competição.

A frustrante nova derrota do time do MorumBis, além de reforçar a desconfiança sobre o técnico Luís Zubeldía, tendo em vista as recentes eliminações na Libertadores e na Copa do Brasil, também teve ingredientes ainda mais indigestos. A equipe paulista pouco criou, apresentou ritmo lento e cometeu erros que definiram o resultado final.

A "lei do ex" deu as caras logo aos 3 minutos de jogo. Após cobrança de falta de Marllon na segunda trave tricolor, André Silva e Isidro Pitta disputaram a bola pelo alto. Ela ficou viva e Bruno Alves, ex-jogador do São Paulo, acertou uma linda bicicleta para estufar as redes de Rafael e tirar o zero do placar.

Os 39 graus na Arena Pantanal ditaram o clima logo no início. Teve de tudo, menos chance de gol, com exceção do marcado por Bruno Alves. Na marca dos 20 minutos do primeiro tempo, Anderson Daronco já tinha mostrado o cartão amarelo para Lucas Fernandes e André Silva, por entradas violentas e reclamações excessivas. Foi muito calor e pouco futebol até essa altura.

O Cuiabá tentou surpreender com velocidade, enquanto o São Paulo apostou em jogadas mais lentas. Para efeitos de comparação, o time tricolor, aos 30 minutos, quando aconteceu a pausa para hidratação, já havia trocado mais de 140 passes, contra apenas 60 dos mandantes.

Aos 41, o que era ruim ficou pior. Rafinha fez passe perigoso e Bobadilla acabou perdendo uma bola na entrada da área para Lucas Fernandes. Clayson ficou com ela e acertou o canto esquerdo de Rafael, que se esticou, mas não evitou o segundo gol cuiabano. O primeiro tempo terminou com o São Paulo tendo feito apenas duas finalizações: um chute de longe de Sabino, que passou por cima, e um arremate fraco de Luciano, que não ofereceu nenhum perigo a Walter.

Na volta dos vestiários, a equipe de Zubeldía até tentou esboçar uma reação, mas as ações foram breves e sem sucesso. Depois de 15 minutos sem oferecer perigo algum, o técnico argentino promoveu quatro mudanças de uma só vez, colocando atletas jovens na tentativa de melhorar o fôlego da equipe apática. E, logo no primeiro lance, William Gomes arrancou de uma linha de fundo à outra, mostrando que estava a fim de mudar o destino tricolor.

As mudanças do São Paulo quiseram surtir efeito e o Cuiabá começou a sentir o desgaste. Mas, mesmo assim, foram os donos da casa que mais se aproximaram de estufar as redes. Sabino e Liziero se atrapalharam numa saída de bola, Pitta deu um chapéu no defensor são-paulino e rolou para Ramon, que chutou por cima do gol de Rafael.

Apesar de jogar mais no campo de ataque em comparação ao primeiro tempo, o São Paulo não conseguiu evitar um novo revés. Agora, o time estaciona na 5ª colocação com 47 pontos. O Flamengo soma 51. Na parte de baixo, o Cuiabá vai a 26 pontos na 19ª colocação.

No decorrer de muito lances, especialmente no segundo tempo, o jogo teve de ser interrompido por conta da calibragem das bolas, que estavam todas praticamente murchas. Estes momentos foram levados em consideração por Anderson Daronco na hora dos acréscimos: foram somados 12 minutos.

O São Paulo fecha 2024 sem saber o que é vencer o Cuiabá. Ainda pior: sequer marcou gol nos rivais. No primeiro turno, o jogo terminou em 1 a 0 para os cuiabanos em pleno MorumBis, gol de Eliel no fim da partida realizada em junho. O São Paulo ainda não venceu o Cuiabá desde que o time do Mato Grosso subiu para a primeira divisão do futebol brasileiro em 2021.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 2x0 SÃO PAULO

CUIABÁ - Walter; Marllon, Bruno Alves e Alan Empereur; Matheus Alexandre, Fernando Sobral (Lucas Mineiro), Lucas Fernandes (Jonathan Cafu) e Ramon; Gustavo Sauer (Denilson), Clayson (André Luís) e Isidro Pitta (Eliel). Técnico: Bernardo Franco.

SÃO PAULO - Rafael; Rafinha (Igor Vinícius), Arboleda, Sabino e Jamal Lewis (Liziero); Luiz Gustavo e Bobadilla (Rodrigo Nestor); Wellington Rato (William Gomes), Lucas e Luciano; André Silva. Técnico: Luís Zubeldía.

GOLS - Bruno Alves aos 3, e Clayson, aos 41 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lucas Fernandes e Matheus Alexandre (Cuiabá) e André Silva e Arboleda (São Paulo).

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).