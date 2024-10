Corinthians se acanha após dominar Inter, é punido com empate e fica na zona de rebaixamento

O Corinthians brigou na medida certa e colocou a bola no chão para envolver o Internacional no segundo tempo do duelo deste sábado, na Neo Química Arena, mas mudou de postura nos acréscimos e foi punido com um empate por 2 a 2, alcançando pelo rival gaúcho aos 48 minutos. Vencer a partida da 29ª rodada do Brasileirão tiraria o time alvinegro da zona de rebaixamento.

Agora, os corintianos estão com 29 pontos, na 18ª colocação, a segunda dentro da degola, a um ponto do 16º colocado Fluminense, com 30, que ainda tem um jogo a menos. O duelo atrasado do time carioca é um confronto direto com o Athletico-PR, outro time que está no bolo contra a queda, em 15º lugar, com 31. O Inter, que chega ao nono jogo sem derrota, fica em sexto, com 46.

Pelo que se esperava do duelo com um dos times em melhor momento no futebol brasileiro atualmente, o início da partida foi surpreendente para o Corinthians, que abriu o placar com apenas dois minutos de bola rolando. Um erro de passe do Inter no meio de campo deixou Memphis Depay em condições de enfiar a bola para Yuri Alberto avançar livre em velocidade e bater cruzado da entrada da área para superar o goleiro Rochet.

O que se viu depois do gol corintiano foi um jogo do ataque colorado contra a defesa corintiana. Todas as bolas disputadas no meio sobravam para os gaúchos, que sabiam o que fazer com a posse e trocavam passes conscientes para abrir caminho rumo à área dos donos do casa. Foi preciso, contudo, uma dose de sorte para buscar o empate, aos 16 minutos, já que Bernabei contou com um desvio em Gustavo Henrique, após chutar de fora da área, para balançar a rede defendida por Hugo Souza.

Com a igualdade no placar, a pressão do Inter se esvaiu e o Corinthians voltou a encontrar espaços. O apoio de Matheus Bidu pela esquerda era uma arma importante para dar alternativa pelo lado em um time escalado com o meio de campo superpovoado e dois atacantes de presença de área. Foi de um cruzamento do lateral que originou-se excelente chance de Depay, que tentou de voleio, muito perto da pequena área, e isolou.

Faltava ao time alvinegro um pouco mais da qualidade de Garro, que não conseguia acertar muitas jogadas e via Bidon se apresentando à frente como protagonista do meio de campo. Quando apareceu, contudo, o toque diferenciado do argentino quase fez os donos da casa retomarem a vantagem no placar, em lance no qual Yuri Alberto acertou a trave após ser munido por lançamento do camisa 10.

O Corinthians voltou bem para o segundo tempo, bem distribuído em campo e ocupando os espaços. Combativo na recuperação, especialmente em razão das atuações de Carrillo e Martínez, teimava em não entregar a bola aos colorados e conseguia rodar a bola até construir jogadas mais incisivas perto da área adversária. Yuri Alberto chegou a balançar a rede, novamente com assistência de Depay, mas o lance foi anulado por impedimento.

Insistente, o time alvinegro continuou intenso na presença ofensiva, embora sem criar tantas chances claras. Frequentar tanto a área colorada, contudo, rendeu frutos. Thiago Maia colocou a mão na bola aos 24 minutos e o árbitro marcou pênalti após rápida revisão no televisor do VAR. Nome da noite, Yuri Alberto bateu bem, converteu e partiu celebrar com a torcida.

O volume corintiano continuou grande e novas chances foram criadas. Memphis teve um chute cortado por Clayton Sampaio e Garro parou duas vezes em ótimas defesas de Rochet. O Corinthians mal sofreu na defesa durante todo o primeiro tempo e só correu riscos nos acréscimos, quando sua própria postura, ocasionada pelas substituições feitas por Ramón Díaz, chamou o Inter para o campo de defesa. A punição foi gol de empate, marcado por Ricardo Mathias, aos 48 minutos. Hugo Souza se esforçou, mas pegou a bola dentro do gol.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 2 X 2 INTERNACIONAL

CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, Cacá, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Hugo); José Martínez (Félix Torres), Breno Bidon (Raniele), Carrillo (Charles) e Rodrigo Garro; Memphis Depay (Igor Coronado) e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

INTER - Rochet; Bruno Gomes, Clayton Sampaio, Vitão e Bernabei; Rômulo (Alário), Thiago Maia (Bruno Henrique), Gabriel Carvalho (Gustavo Prado), Alan Patrick e Wesley (Wanderson); Enner Valencia (Ricardo Mathias). Técnico: Roger Machado.

GOLS - Yuri Alberto, aos dois, e Bernabei, aos 16 minutos do primeiro tempo; Yuri Alberto, aos 27, e Ricardo Mathias, aos 48 do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Breno Bidon, Cacá, Carrillo, Matheus Bidu e Yuri Alberto (Corinthians); Bernabei, Clayton Sampaio, Ricardo Mathias e Thiago Maia (Intrernacional).

ÁRBITRO - Lucas Paulo Torezin (PR).

RENDA - R$ 2.595.477,99.

PÚBLICO - 44.866 presentes.

LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo.