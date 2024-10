São Bernardo FC perde para Volta Redonda-RJ e se despede na lanterna

O São Bernardo FC voltou a perder neste sábado (5) na Série C do Brasileiro, desta vez de virada, por 2 a 1, para o Volta Redonda-RJ, jogando no Primeiro de Maio. O fim da linha para o Tigre na competição já havia sido selado na derrota por 1 a 0 para o Remo-PA. Com o resultado, o time da região amargou a última colocação da chave e terá pela frente mais um ano na terceira divisão nacional.

Diferentemente do Tigre, os cariocas tinham muito a perder. Até então empatados com o Remo na liderança do Grupo B, com nove pontos, eles podiam garantir vaga na grande final contra o líder da Chave C, o Athletic Club. A vitória garantiu a liderança para os cariocas, que ainda viram o concorrente perder por 3 a 0 para o Botafogo-PB.

Já o São Bernardo obteve apenas uma vitória no quadrangular, com cinco pontos somados.

FICHA TÉCNICA

SÃO BERNARDO FC X VOLTA RENDONDA-RJ

SÃO BERNARDO FC

Alex Alves; Helder, Augusto e Rafael Forster (Kauã Jesus); Hugo Sanches, Breno (Wesley Dias), Lucas Lima e Davi Gabriel; Luiz Filipe (Silvinho), João Carlos (Kayke) e Felipe Garcia (Maycon Douglas).

Técnico: Ricardo Catalá.

VOLTA REDONDA-RJ

Jean Drosny; Wellington Silva (Muriel), Lucas Souza, Gabriel Bahia e Sanchez (Juninho Monteiro); Bruno Barra, Henrique Silva (PK) e Robinho; Douglas Skilo (Heliardo), Bruno Santos (Keliton) e MV.

Técnico: Rogério Corrêa.

Gols: Rafael Forster, aos 10 minuto do primeiro tempo, PK, aos 30, e Gabriel Bahia, aos 38 do segundo tempo.

Juiz: Paulo Roberto Alves Junior (PR).

Renda e público: Não disponível.

Local: Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo, hoje à noite.