Filippi, o imprevidente

A situação financeira do Instituto de Previdência de Diadema, retratada em ampla reportagem publicada nesta edição do Diário, expõe uma grave irresponsabilidade da gestão do prefeito José de Filippi Júnior (PT), especialmente no que tange à sustentabilidade do fundo previdenciário dos servidores. Desde janeiro de 2021, o Ipred acumula um déficit mensal de R$ 8,25 milhões, fruto da revogação da alíquota suplementar que, até então, garantira o equilíbrio entre receitas e despesas. A decisão de extinguir esse recurso, sob o pretexto de um superávit no Instituto, mostrou-se equivocada, colocando em risco o futuro de 4.000 aposentados e pensionistas. A eleição de domingo pode corrigir as coisas.

A ausência de um plano claro para resolver o rombo financeiro do Ipred reflete a falta de comprometimento do atual governo com a saúde financeira do município. Nos últimos quatro anos, Filippi demonstrou incapacidade crônica de lidar com o orçamento. Em vez de buscar alternativas viáveis, como ajustes de alíquotas ou uma reforma previdenciária efetiva, o prefeito permitiu que o Ipred recorresse ao próprio caixa para honrar seus compromissos, esgotando seu patrimônio ao ponto de, hoje, restarem apenas R$ 63 milhões. Com uma saída de recursos que cresce a cada mês, especialistas preveem o colapso do Instituto até março de 2025, caso nenhuma medida concreta seja tomada.

O aumento recente no repasse patronal e a reativação da alíquota suplementar, embora passos na direção certa, ainda são insuficientes ante a magnitude do problema. A inação de Filippi em resolver o déficit de R$ 396 milhões ao longo dos anos revela gestão que falha em priorizar as finanças públicas e a segurança de seus servidores. É imperativo que a administração tome atitudes mais assertivas, antes que o colapso do Ipred se torne irreversível, afetando diretamente a vida de milhares de trabalhadores e pensionistas. A incapacidade do chefe do Executivo em lidar com questão fundamental talvez demonstre que é chegada a hora de o diademense tirar o imprevidente do comando do município.