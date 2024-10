TRT-2 dá posse a corpo diretivo para biênio 2024-26

O TRT-2 (Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região) deu início a uma nova fase ontem com a posse de seu corpo diretivo para o biênio 2024-2026. A cerimônia, que reuniu magistrados, servidores e autoridades do Judiciário no Sesc 14 Bis, na Capital paulista, destacou as diretrizes que guiarão o tribunal nos próximos anos. O novo presidente, Valdir Florindo, e seus vices, Francisco Ferreira Jorge Neto e Antero Arantes Martins, além da corregedora regional Sueli Tomé da Ponte, ressaltaram suas expectativas e os desafios que esperam enfrentar no período.

EXPERIÊNCIA SINDICAL

Valdir Florindo, que assume a presidência, tem uma carreira construída em São Bernardo. O magistrado refletiu sobre como sua trajetória no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC moldou sua visão sobre a Justiça do Trabalho. “Minha experiência começou há mais de duas décadas, e o sindicato foi uma verdadeira escola, pois lidou com questões cruciais para a região e isso se reflete nas reivindicações que temos hoje”, afirmou. Florindo enfatizou a importância de modernizar a Justiça do Trabalho, incorporando novas tecnologias que possam tornar os processos mais ágeis e eficazes.

O magistrado também abordou a relevância do TRT-2 na proteção dos direitos dos trabalhadores em São Bernardo, cidade com forte tradição industrial. “É um polo de formação de profissionais, e o tribunal deve atuar de forma incisiva nas discussões que envolvem tanto trabalhadores quanto empresários”, destacou.

OTIMIZAÇÃO

O vice-presidente judicial do TRT-2, Francisco Ferreira Jorge Neto, de Santo André, apresentou sua visão para a otimização dos processos. Ele enfatizou a necessidade de melhorar o processamento dos recursos de revista, que somam cerca de 11 mil casos mensais enviados ao TST (Tribunal Superior do Trabalho). “Estamos comprometidos em realizar triagem e análise mais criteriosa para que o TRT-2 tenha uma participação mais significativa na formação da jurisprudência trabalhista no Brasil”, explicou.

Jorge Neto também mencionou sua preocupação com a instrução de dissídios coletivos, afirmando que essa é uma responsabilidade crucial de sua vice-presidência. “A análise de indicadores econômicos e sociais é fundamental para compreender as demandas das categorias econômicas e profissionais”, afirmou, destacando a importância da empatia e do diálogo no atendimento aos jurisdicionados.

DESAFIOS

O novo vice-presidente administrativo, Antero Arantes Martins, falou sobre os desafios que prevê para a gestão administrativa do TRT-2. “Um dos maiores desafios será modernizar o funcionamento da Justiça do Trabalho, utilizando melhor as tecnologias disponíveis para tornar os processos mais ágeis e eficientes”, destacou. Martins ressaltou que a administração do tribunal envolve diversas áreas, como tecnologia da informação, gestão de resíduos e reúso de água, e que sua experiência em comitês de planejamento será fundamental para lidar com eventuais gargalos.

Martins também abordou a transparência do sistema de promoções de magistrados, que considera uma importante conquista do TRT-2. “O sistema atual é absolutamente transparente, com notas atribuídas por desembargadores publicadas em um sistema automatizado. No entanto, precisamos de uma comissão permanente para revisar e atualizar esses critérios continuamente”, afirmou.

CORREGEDORIA

A corregedora regional, Sueli Tomé da Ponte, compartilhou suas expectativas em relação ao trabalho na área. “Minhas expectativas incluem encontrar muito trabalho e contar com a colaboração de todos os juízes e servidores. A corregedoria tem um papel fundamental de orientação e fiscalização”, explicou. Sueli enfatizou a importância do diálogo, que será prioridade em sua gestão, utilizando sua experiência anterior como ouvidora e conciliadora para promover soluções amigáveis para conflitos.





PERSPECTIVAS FUTURAS

O novo corpo diretivo do TRT-2 assume em um contexto desafiador, mas também repleto de oportunidades. Durante os discursos de posse, o grupo assumiu compromisso renovado com a Justiça e a cidadania. Os líderes expressaram suas intenções de promover melhorias significativas no funcionamento do tribunal. Florindo, Jorge Neto, Martins e Sueli se comprometeram a trabalhar de forma colaborativa, não apenas para atender às demandas dos jurisdicionados, mas também para fortalecer a confiança da sociedade no Judiciário.

Marcaram também presença no evento o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lawandowski; e o Ministro do Trabalho, Luiz Marinho.

O Grande ABC também foi representado no evento pelo prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), que marcou presença e deixou o evento logo no início; e ainda por Fabio Picarelli, ex-secretário de Santo André, que representou o prefeito Paulo Serra (PSDB).