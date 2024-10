Marinho contraria números e faz aposta em vitória de Luiz Fernando

Em meio à acirrada disputa eleitoral em São Bernardo, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, demonstrou confiança na vitória do candidato petista, Luiz Fernando Teixeira, apesar de os números das pesquisas indicarem um cenário de incerteza. Marinho minimizou a importância dos dados divulgados, reforçando sua crença de que o candidato do PT sairá vitorioso nas urnas.

“Historicamente vocês conhecem minha opinião sobre pesquisas. Pesquisa é fotografia. O que importa é a fotografia da urna. Tenho certeza de que ele já estará em primeiro no domingo, no dia que interessa”, afirmou Marinho, ao Diário. “Eu não acho, eu tenho certeza de que nós vamos vencer em São Bernardo”, completou o ministro, que comandou a cidade de 2009 a 2016.

A declaração de Marinho contraria os resultados da pesquisa do Instituto Paraná divulgada ontem pelo Diário, que mostram o ex-vice-prefeito Marcelo Lima (Podemos) na liderança, com 25% das intenções de voto. A pesquisa revela ainda que o deputado federal Alex Manente (Cidadania), que liderava a sondagem anterior, caiu para a segunda posição, com 22,8%, seguido de perto pelo deputado estadual Luiz Fernando Teixeira, que subiu para 21,5%.

A empresária Flávia Morando (União Brasil) aparece no quarto lugar, com 19%, enquanto o meta-lúrgico Claudio Donizete (PSTU) soma 1,6%.

Ainda assim, com a margem de erro de 3,5 pontos percentuais, os quatro principais candidatos estão tecnicamente empatados, tornando difícil prever com exatidão quem irá para o segundo turno.

Apesar da vantagem numérica de Marcelo Lima, Marinho sustenta que o cenário pode mudar até o dia da eleição. “Daqui para lá são movimentos. Às vezes a pesquisa consegue captar corretamente, às vezes não consegue. Depende de como está distribuído o eleitorado na cidade”, concluiu o ministro.

Contratada pelo Diário, a pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob código alfanumérico SP-06771/2024.