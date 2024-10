Primeiro campeão! Lucca conquista o prêmio do Estrela da Casa

Chegou ao fim! Depois de 50 dias no confinamento, Lucca conquistou o primeiro título de campeão do Estrela da Casa. O cantor competia com Leidy Murilho, Matheus Torres e Unna X, nesta terça-feira, dia 1º. O participante ganhou o prêmio de um milhão de reais, além de um contrato com a Universal Music, turnê pelo Brasil, gerenciamento de carreira e vai emplacar música em trilha de novela.

Abrindo o programa com muita música, para valer o título de reality musical, Ana Clara chamou os quatro competidores que chegaram ao último dia do Estrela da Casa. Ao som de Anunciação, de Alceu Valença, Leidy Murilho, Lucca, Matheus e Unna se apresentaram em conjunto.

Para a surpresa dos cantores, todos os ex-competidores surgiram no palco para cantar com eles a música que abriria a noite especial de apresentações.

Iniciando então as últimas músicas a serem cantadas pelo quarteto no palco onde rolava o tão especial Festival, Leidy foi a primeira a dar um show. Em seguida, veio Lucca que cantou a música Quando a Bad Bater, de Luan Santana.

Os participantes que viveram um relacionamento repleto de emoções, também fizeram apresentações marcantes. A primeira de Torres foi ao som de Primeiros Erros, de Kiko Zambianchi. Como marca registrada, Unna foi para uma canção que mistura inglês e português: A Dona Aranha, de Luísa Sonza.

Ao longo da atração, vídeos de momentos emocionantes de todos os cantores que passaram na edição foram relembrados. Junto com isso, os finalistas também surgiram abrindo o coração sobre a importância da música na vida deles.