Proposta andreense leva prêmio internacional de resiliência hídrica

O CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe) premiou uma iniciativa de Santo André em um concurso para cidades com resiliência hídrica. O município garantiu o segundo lugar entre 240 propostas, de 17 países, com a iniciativa Canteiros Esponja, que consiste em obras de redução do volume de águas pluviais direcionadas para áreas propensas a inundações, transformando áreas impermeáveis em locais permeáveis, com alta porosidade, complementados com vegetação.

Nomeado “Perfis de Resiliência Hídrica nas Cidades”, o concurso busca promover e premiar projetos que melhorem a resiliência hídrica no ambiente urbano, com soluções inovadoras e práticas, que incluam uma abordagem sistêmica e que permitam enfrentar os desafios relacionados com a água (inundações, secas e contaminação de corpos de água) por meio de ações que contemplem o cuidado da população, da infraestrutura e do meio ambiente.

"A questão da mudança climática hoje é algo muito importante para nós. Recebemos uma premiação de um órgão de grande relevância e credibilidade, como a CAF, em assunto tão atual e importante, que vivenciamos no dia a dia”, apontou o prefeito da cidade, Paulo Serra. “A amplitude térmica que estamos presenciando é incrível. Calor até quarta-feira, aí quinta esfria, depois esquenta de novo. Estamos vivendo isso e as consequências que isso pode trazer para a cidade. Receber esse prêmio nos deixa muito orgulhosos.”

Além de promover a filtragem e percolação (absorção) no solo destas águas para abastecimento do lençol freático, com plantio de vegetação adequada aos dispositivos de drenagem que complementam a retenção e filtragem, o projeto andreense ainda proporcionaria o embelezamento da paisagem urbana. A área para implantação do projeto é o canteiro central da Avenida André Ramalho, que se justifica devido ao impacto positivo na busca de resiliência hídrica para a bacia do Rio Tamanduateí, com a retenção de volume de águas pluviais que seriam destinadas diretamente ao rio.

Em segundo lugar na premiação, a cidade andreense poderá realizar uma visita técnica a um projeto similar implementado em um país membro da CAF, que cobrirá despesas de viagem e hospedagem para até dois membros da equipe. O prêmio inclui ainda um certificado de reconhecimento e promoção nas redes sociais. O primeiro lugar ficou com a iniciativa Florestas de Chuva, de recuperação de áreas verdes degradadas por meio de soluções baseadas na natureza para proporcionar serviços ecossistêmicos, reduzir o consumo de água e enfrentar a crise hídrica, em Santiago, no Chile.

A competição estava aberta para equipes do setor público (governos nacionais, regionais, municipais e empresas públicas); organizações da sociedade civil (ONGs, fundações, organizações comunitárias e similares) e setor privado (instituições acadêmicas e de pesquisa: universidades e centros de pesquisa). Os prêmios serão apresentados no evento 10º Diálogos da Água Espanha – LAC, que ocorrerá em 17 de outubro, em Madri, na Espanha, com um representante de cada uma das três melhores propostas avaliadas sendo convidado a participar do evento para receber a láurea.

PARCERIA

Em 2020, a Prefeitura assinou com a CAF empréstimo de US$ 50 milhões para um pacote de intervenções urbanas, entre as quais a conclusão do Complexo Viário Cassaquera (inaugurado em 2022), a abertura de dez ecopontos, instalações de estações meteorológicas, além das obras de drenagem na Vila Pires e Vila América e a requalificação da Avenida Capitão Mário Toledo de Camargo, juntamente com a canalização do córrego Guarará. Em outubro do ano passado, o prefeito foi a Brasília para assinar junto à CAF a liberação da contratação de empresa para as obras de drenagem no Maurício de Medeiros.