Avião presidencial com Lula a bordo sofre pane

O avião presidencial com Luiz Inácio Lula da Silva (PT) embarcado apresenta problemas técnicos e não poderá retornar ao Brasil nesta noite noite antes que reparos sejam realizados. O VC-1 utilizado pelo presidente sobrevoa o México para queima de combustível até que tenha peso suficiente e adequado para retornar e pousar em segurança no aeroporto da Cidade do México.

Em nota, a FAB (Força Aérea Brasileira) confirma o incidente, mas não detalha o que ocorreu, apenas informa que todos os “procedimentos de segurança para solução do problema apresentado, foram realizados com sucesso”.

Após o pouso no aeroporto de destino, Lula embarcará em outra aeronave para retornar ao Brasil. A viagem inicial teve início às 14h20 local (17h20 horário de Brasília) e deveria chegar na capital brasileira por volta das 5h20 local desta quarta-feira.

Segundo sites de monitoramento de voos, a aeronave com o presidente percorreu uma distância de 15 quilômetros até apresentar a pane.

Lula estava no México para a posse da presidente Claudia Sheinbaum.

