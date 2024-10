Santo André recebe oficina sobre violência doméstica nesta quarta

Nesta quarta-feira (2), às 18h, o Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, em Santo André, recebe a oficina “No Lugar Dela: Violências Domésticas e o Feminino”. O evento tem como objetivo promover o debate e o conhecimento sobre as diversas formas de violência contra a mulher, contribuindo para o fortalecimento e a divulgação de serviços de enfrentamento a essa questão.

Com a condução da psicóloga Maria da Penha Tamburú Ivanchuk Lopes, a oficina apresenta um formato interativo baseado em histórias reais de mulheres, proporcionando um espaço para reflexão sobre as dificuldades enfrentadas em suas relações com redes de apoio, tanto formais quanto informais. Além disso, busca sensibilizar os participantes sobre a importância dessas redes no processo de enfrentamento da violência.

A oficina é gratuita e indicada para psicólogos, profissionais que atuam no atendimento à comunidade, além de pessoas interessadas no tema. As inscrições devem ser feitas no link https://bit.ly/OficinaNoLugarDela. O Cine Theatro Carlos Gomes está localizado na Rua Senador Flaquer, 110, no Centro de Santo André.

ELCV

Na área da cultura, a ELCV (Escola Livre de Cinema e Vídeo) de Santo André iniciou as inscrições para suas oficinas gratuitas deste mês de outubro. As aulas serão realizadas na sede da escola, localizada no equipamento A Casa, que fica na Avenida Industrial, 1.740. As inscrições são pelo e-mail inscrições@elcv.art.br.