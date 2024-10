Nos EUA, Gusttavo Lima curte momento com os filhos: Memória afetiva do pai sendo passada

Momento entre pai e filhos! Um dia após realizar uma live em seu Instagram, Gusttavo Lima deixou as polêmicas das investigações de lado e curtiu a tarde com os seus filhos, Gabriel e Samuel, ambos do casamento com Andressa Suita.

Através das redes sociais, a esposa do embaixador mostrou o amado e os herdeiros se divertindo na cozinha enquanto ele fazia uma gemada aos meninos. No registro, Andressa escreveu:

Gemada ou lambedor? Memória afetiva do pai sendo passada para os filhos.

Vale pontuar que durante a live realizada, Gusttavo Lima reforçou o quanto está tranquilo em relação às acusações. Além disso, ele explicou o motivo de ter embarcado para os EUA com a família.