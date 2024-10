Esposa de Zé Neto atualiza estado de saúde do cantor: Mais um milagre

Esposa de Zé Neto, Natália Toscano atualizou o estado de saúde do marido. O cantor sofreu um acidente enquanto estava no rancho do amigo e parceiro de carreira, Cristiano.

O artista estava andando de quadriciclo, quando bateu a cabeça em uma armação de ferro. Por isso, ele teve que levar 54 pontos no local machucado. Sua esposa usou os Stories para trazer notícias:

- Minha sogra está com o Zé e ele vai ficar mais um pouquinho no hospital por conta da dor, mas está tudo sob controle, é só precaução mesmo?é o momento de eu cuidar da minha família? peguei umas roupas para levar para o hospital e graças a Deus mais um milagre nas nossas vidas.

O hospital em que ele está internado também emitiu um boletim sobre Zé Neto, informando que o cantor segue internado, mas que sua evolução está boa e que ele ainda não tem previsão de alta.