Irã ataca Israel e lança 120 mísseis contra Tel Aviv

Irã lança ofensiva contra Israel e dispara 120 mísseis balísticos contra Tel Alviv. O ataque nesta terça-feira deixou, segundo as Forças Armadas israelenses, deixou dois feridos em sua capital.

O ataque ocorrido por volta das 18h30, horário local (13h30 pelo horário de Brasília) durou cerca de 12 minutos. A defesa israelense usou bateria antiaérea para neutralizar os artefatos, mas o sistema de resposta foi insuficiente e vários mísseis atingiram o Tel Alviv. Cerca de 20 minutos após a primeira ofensiva, um segundo ataque foi lançado contra Israel, que está em guerra com o grupo Hezbollah, radicado na Faixa de Gaza.

A imprensa iraniana afirmou que a Universidade de Tel Aviv foi atingida, porém, não informou se pessoas foram atingidas. Do outro lado, Israel confirmou que um posto de combustíveis ficou destruído após o ataque.

A maior parte dos mísseis atingiram a capital israelense Tel Aviv. Na cidade, série de explosões foram registradas e a população buscou por ‘bunkers’ (abrigos) para se proteger. O espaço área ficou fechado por uma hora, tempo suficiente para ofensiva arrefecer.

A Irna, agência estatal iraniana, afirmou que mísseis atingiram também locais controlados por Israel na Cisjordânia. Além disso, Jordânia e Iraque fecharam o espaço área por conta do lançamento dos artefatos.

Teerã afirmou que a ofensiva trata-se de uma retaliação contra a morte de líderes do Hezbollah, Hassan Nasrallah, e do Hamas, Ismail Haniyeh, e à invasão do Exército israelense ao Líbano, na segunda-feira (31).