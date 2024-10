Para dirigente do Fed, inteligência artificial trará impacto misto na inflação no curto prazo

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Atlanta, Raphael Bostic, disse esperar que o trabalho remoto desacelere o crescimento salarial no país. A diretora do Fed, Lisa Cook, por sua vez, afirmou que a inflação no país segue muito elevada, e passará por um momento de interferência da inteligência artificial no curto prazo.

"Há evidências que sugerem que permitir o trabalho em casa pode reduzir os custos trabalhistas, pois as pessoas estão dispostas a receber um pouco menos em troca de flexibilidade no local de trabalho", afirma Bostic, em painel ao lado de Cook.

Durante evento sobre impactos da inteligência artificial no mercado de trabalho, Cook disse que a IA provavelmente será desinflacionária no longo prazo, mas no curto prazo seu impacto na inflação será misto, conforme mercados aderem ao novo formato de produtividade.