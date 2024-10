Fabiana Karla e sua filha, Laura Simões, se emocionam ao falarem da personagem que interpretam em Rensga Hits!

Momento fofo! Durante a coletiva de imprensa da nova temporada de Rensga Hits!, Deborah Secco se derreteu ao falar das gravações. Sua personagem, Marlene, vai passar por uma viagem ao passado ao precisar conviver com Helena Maravilha, interpretada por Fabiana Karla, sua antiga dupla sertaneja. As duas terão suas versões mais novas para mostrar os flashbacks de suas vidas.

Maria Maud, por exemplo, dará vida a fase jovem de Marlene, enquanto Laura Simões será a de Helena, o que deixou o coração de Deborah quentinho, já que Laura é filha da Fabiana. Emocionada, ela falou:

- Laurinha vem brilhando, fazendo a Helena jovem. Eu imagino que para Fabiana deva ser uma emoção enorme ter a filha dela representando ela. Se um dia fosse a Maria Flor [filha da Deborah Secco] me representando também. Fico até arrepiada, a Laurinha falou ali... Eu fico arrepiada, porque eu sei o quanto a Fabiana é louca pelas crianças e o quanto ela torce por eles. Então, ver a Laurinha estreando, fazendo, dividindo o personagem com ela deve ser de uma emoção que eu nem, nem mensuro, assim. Se pra mim é, que sou uma tia coruja, imagino para ela que é mais [ainda].

Secco falou que foi emocionante ver a emoção e o orgulho estampado no rosto da Karla, e que elas criaram um laço maior nessa temporada:

- É de emocionar mesmo. A gente gravou todas juntas e acho que foi, sem dúvidas, dos sete mais emocionantes da minha vida. Ele trocava a Laurinha pela Fabiana e eu ficava me colocando no lugar, porque imagina se fosse minha filha. E olhando o olhinho da Fabiana brilhando e ela realizada, porque a gente, depois que é mãe, se realiza também muito nos sonhos dos nossos filhos. Então, ela estava ali duplamente realizada. Foi realmente muito, muito emocionante essa segunda temporada pra gente. Acho que a gente construiu elos, né, mais fortes do que os que a gente já tinha na primeira.

Fabiana ainda relembrou como foi receber a notícia que sua filha tinha passado no teste. A atriz disse que não sabia que Laura estava fazendo testes para o papel e que foi uma surpresa emocionante:

- Só de ver Laurinha [...] fazendo parte do elenco, me vem na cabeça a primeira vez que ela foi fazer o teste. Eu tenho a foto dela chorando, me dizendo que passou, porque eu nem sabia, e eu fiquei bem emocionada. [...] Quero agradecer muito os colegas que receberam com todo carinho a Laura; e Lorena também, que recebeu Samuel, que fez uma cena. [Samuel também é filho da Fabiana que também participou da nossa segunda temporada]. Eu estou super feliz. Espero que um dia eu possa estar contracenando com Maria Flor também e dar um beijo bem grande nela, apertar e acolher do mesmo jeito que você acolheu a Laura, e todo o elenco. Quero agradecer a direção também.

Brincalhona como sempre, Karla também ressaltou que mesmo sendo mãe, fez o certo e não se intrometeu nas cenas:

- Eu fui uma mãe decente, eu não me meti. Vou falar a verdade, eu não me meti, eu fiquei quietinha. Mas foi muito emocionante mesmo, então muito obrigada.

Por fim, foi a vez de Laura se emocionar ao falar das gravações. A atriz começou agradecendo a Deborah e sua mãe, e também todo o elenco:

- Queria só agradecer imensamente Débora, além da minha mãe... Mas Débora foi uma grande parceira também, e muito generosa, eu agradeço imensamente todas as palavras que você falou aqui. E só de você estar falando, já comecei a me emocionar muito, porque, de fato, é um desafio grande. A gente tem que se provar dobrado e passar por testes também, como todo mundo tem que passar. Mas as cenas que a gente estava juntas você teve uma troca muito bacana comigo, que eu amei. E assim, eu acho que marcou pra sempre nas minhas melhores memórias, na minha vida. Cada coisa que a gente trocou foi muito especial. E a sua generosidade, a generosidade de todo o elenco que me abraçou muito. Eu não tenho palavras para descrever o tamanho da gratidão e admiração, porque eu já admirava cada um de vocês. E estar trabalhando com vocês, realmente um sonho.

Mesmo não contanto sobre o processo das seletivas, Laura disse que a primeira pessoa que ela ligou após conseguir o papel foi sua mãe:

- Quando eu descobri que eu passei no teste eu não tinha falado para a minha mãe, porque eu não queria criar uma expectativa nela, e também tem aquele negócio de confidenciabilidade, e eu não queria quebrar esse negócio. Falei: Não, vamos fazer o certinho. E aí, eu fiz o teste, quando eu passei a primeira pessoa que eu liguei foi para a minha mãe, chorando loucamente. Fabiana ainda brincou e disse que levou até um susto com a ligação e o rosto vermelho de sua filha: - Eu pensei que tinha acontecido alguma coisa muito séria. Foi tudo vermelho, chorando.

Simões disse que foi um choro de conquista, de alma lavada:

- É um choro de conquista, um choro de alma lavada, de ter conquistado algo que é tão incrível que com certeza vai ser uma maneira das pessoas me conhecerem mais, independentemente de ser filha de alguém que já tem uma carreira consolidada, uma carreira mais estabelecida. Chegar nesse lugar e passar no Rensga... o Rensga é algo que realmente as pessoas se apaixonam. Tem uma história muito bem amarrada. [...] Eu sou muito grata por toda a generosidade e todo o acolhimento.

E você, já imaginou como seria atuar ao lado de sua filha?