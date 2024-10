Obituário - 2 de outubro de 2024

SANTO ANDRÉ

Maria Helena Ferraz Gomes, 101. Natural de Portugal. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.

Sigemitu Sato, 92. Natural do Japão. Residia no Jardim, Stella, em Santo André. Dia 27. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Eurides Rodrigues de Souza, 91. Natural de Presidente Prudente (SP). Residia na Vila Leopoldina, em Santo André. Dia 27. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Massatugu Iwasaki, 86. Natural de Cafelândia (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria de Jesus Sousa, 82. Natural de Valença (Piauí). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ciro Sampaio Lotti, 80. Natural de Rio Claro (SP). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 27. Jardim da Colina.

Luiz Yoshiaki Yamada, 80. Natural de Presidente Prudente (SP). Residia na Vila Tupy, em Praia Grande (SP). Dia 27, em Santo André. Parque das Flores.

Aparecida Ferreira Piva, 77. Natural de Santo Anastácio (SP). Residia no Jardim Teles de Menezes, em Santo André. Dia 27. Cemitério da Saudade, Bila Assunção.

Maria de Lourdes Velar, 73. Natural de Embaúba (SP). Residia no Jardim Bom Pastor, em Santo André. Dia 27. Jardim da Colina.

Maria das Graças dos Santos, 71. Natural de São José de Piranhas (Paraíba). Residia na Vila Príncipe de Gales, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Neusa Aparecida Bensi dos Santos, 71. Natural de Joaquim Távora (Paraná). Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valdemir Issaburo Tomiyoshi, 71. Natural de Bastos (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vanderval Florindo Marassato, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia em Utinga, Santo André. Dia 27. Jardim da Colina.

Celene Silva Vieira, 69. Natural de Vitória da Conquista (Bahia). Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Raimundo Mendes do Carmo, 68. Natural de Imperatriz (Maranhão). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Autônomo. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Antonio da Costa, 65. Natural de Severínia (SP). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Pedreiro. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mauro Andrioni, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Bangu, em Santo André. Dia 27, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

Alexandro da Silva Vidixoski, 46. Natural de São Bernardo. Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Autônomo. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vanderlei de Almeida, 39. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santo Eduardo, em Embu das Artes (SP). Dia 27, em Santo André. Cemitério Jesuíta, em Embu das Artes.

Josef Silva de Torres, 38. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Autônomo. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Rubens Pimentel, 87. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Zelina, em São Paulo, Capital. Dia 24. Cemitério de Vila Euclides.

Ana Rodrigues Oliveri, 83. Natural de Presidente Prudente (SP). Residia no Jardim Palmeiras, em São Bernardo. Dia 27, em Santo André. Jardim da Colina.

Judite Pereira da Silva, 68. Natural de Catende (Pernambuco). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério Vila Euclides.

Lucas Silva de Santana, 30. Natural de Juazeiro (Bahia). Residia na Vila São Pedro, em São Bernardo. Ajudante geral. Dia 27, em Santo André. Cemitério Municipal de Casa Nova (Bahia).

SÃO CAETANO

Frisolino de Almeida Neto, 73. Natural de São Caetano. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 27. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Eunice Izabel Campion Lima, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 27. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Almerinda Maria Amâncio, 98. Natural de Buique (Pernambuco). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema

Cecília Luzia de Andrade, 97. Natural de Jundiaí (SP). Residia na Vila Goyotin, em Diadema. Dia 28, em Santo André. Cemitério Municipal de Nossa Senhora do Desterro, em Jundiaí.

Maria de Lourdes Olivette, 95. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Cipriana da Cruz, 82. Natural de Itanhomi (Minas Gerais). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria do Socorro Oliveira Moschen, 78. Natural de Itapipoca (Ceará). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.

Cleonice Fernandes da Silva, 76. Natural de Aguiar (Paraíba). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 27. Vale da Paz.

Marlene Alves dos Santos, 57. Natural de Padre Paraíso (Minas Gerais). Residia no bairro Eldorado. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.

Simone Gonçalves Teixeira de Souza, 49. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 27. Vale da Paz.

Matheus Brito Santos, 20. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Júlia Ferreira de Souza, 101. Natural de Mata Grande (Alagoas). Residia no Jardim Valentina, em Ribeirão Pires. Dia 26, em Ribeirão Pires. Vale dos Pinheirais.

Benedito Borges Filho, 72. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 26, em Ribeirão Pires. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

RIBEIRÃO PIRES

Advio Novaes de Almeida, 82. Natural de Anagé (Bahia). Residia no bairro Pouso Alegre, em Ribeirão Pires. Dia 24. Cemitério São José.

Maria da Conceição Valério, 78. Natural de Rio Pomba (Minas Gerais). Residia no Recanto Suíço, em Ribeirão Pires. Dia 24. Cemitério São José.

Guilhermo Alfonso Veja Salinas, 72. Natural do Chile. Residia no Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 24. Cemitério São José.