Liberal prega ‘voto útil’ em Gilvan para não deixar PT chegar ao poder

Cirurgião-dentista e professor universitário, Cristiano Schroeder, suplente de vereador em Santo André filiado ao PL, pediu aos eleitores que optem pelo voto útil em Gilvan Junior (PSDB), candidato a prefeito apoiado por Paulo Serra (PSDB). Para o liberal, o Partido dos Trabalhadores, hoje representado por Bete Siraque na disputa majoritária, não pode voltar ao poder. “(O PT é) Pior que praga no deserto. Deixou dívidas e a cidade desgovernada”, afirmou, ao lembrar da gestão do ex-prefeito Carlos Grana (PT), que comandou a cidade de 2013 a 2017.

Próximo a Luiz Zacarias (PL), vice-prefeito dissidente e postulante ao Paço, Schroeder analisou que a candidatura liberal “não decolou” e, por isso, é preciso aparar todas as brechas que possibilitem a ascensão da esquerda. “Não podemos perder a chance de votar em alguém de centro-direita com o sentimento anti-PT. Nos últimos quase oito anos, a atual gestão pegou uma cidade devastada, mas a colocou no rumo, melhorou a Saúde, a segurança e outras áreas”, disse.

Schroeder lembrou que o grupo que dá apoio à candidatura do liberal fragmentou após a participação de Zacarias na inauguração do Cine Lyra e no mutirão no Poupatempo da Saúde, o que fragilizou a candidatura do vice-prefeito. “Causou instabilidade”, declarou.

Schroeder frisou que, segundo Valdemar Costa Neto, presidente do PL, Paulo Serra (PSDB) é o prefeito com a maior aprovação do Brasil, com 80%. Por isso, Zacarias errou ao ir contra “quem trabalha”.