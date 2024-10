Marcelo Lima sobe a 25% e assume liderança numérica em São Bernardo

O mais recente levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisas para a Prefeitura de São Bernardo a pedido do Diário mostra um empate quádruplo entre os principais candidatos ao Paço a cinco dias do 1º turno. No cenário estimulado, no qual o pesquisador apresenta ao eleitor um disco com os nomes dos concorrentes, o ex-vice-prefeito Marcelo Lima (Podemos) assumiu a dianteira da corrida eleitoral no município com 25% das intenções de voto, oscilando 2,4 pontos percentuais acima do apurado na consulta feita no início de setembro (22,6%). Na mesma comparação, o deputado federal Alex Manente (Cidadania), que liderava a pesquisa anterior, caiu 5,1 pontos, de 27,9% para 22,8, e ocupa o segundo lugar.

O deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT) subiu 4,2% pontos e agora é o terceiro, com 21,5% das menções, seguido pela empresária Flávia Morando (União Brasil), que oscilou positivamente 1,0 ponto percentual e agora soma 19%. Por fim aparece o metalúrgico Claudio Donizete (PSTU) com 1,6%, 1,0 ponto acima do apurado no início de setembro. Disseram que não escolheriam nenhum, optariam pelo branco ou anulariam o voto 6% dos entrevistados. Outros 4,1% disseram não saber ou não responderam. A margem de erro da pesquisa é de 3,5 pontos percentuais, para cima ou para baixo.

Apesar da vantagem numérica favorável ao podemista, Marcelo, Alex, Luiz Fernando e Flávia estão tecnicamente empatados. Como a margem de erro da pesquisa é de 3,5 pontos, torna-se impossível cravar quem iria para o 2º turno caso a eleição fosse realizada hoje, já que, no melhor cenário, a unionista subiria a 22,5%, enquanto o ex-vice-prefeito, no pior, cairia a 21,5%. Alex, por sua vez, poderia oscilar entre 26,3% e 19,3% e Luiz Fernando, entre 25% e 18%.

Comparativamente à pesquisa feita em maio deste ano, Alex perdeu 11,2 pontos percentuais, enquanto Marcelo ganhou 6,9 pontos, Luiz Fernando subiu 8,1 pontos e Flávia manteve-se praticamente estacionada, oscilando positivamente 0,5 ponto. Donizete também oscilou dentro da margem, 1,1 ponto para cima.

O Instituto Paraná Pesquisas ouviu 800 eleitores de São Bernardo entre os dias 26 e 29 de setembro. Cerca de 20% dos questionários foram auditados. O grau de confiança é de 95%, o que significa dizer que, se o levantamento fosse realizado 100 vezes, em 95 o resultado seria o mesmo. Contratada pelo Diário, a pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob código SP-06771/2024.

O levantamento mostra ainda que cresceu o interesse do eleitorado são-bernardense na eleição. Prova disso é que, quando questionados pelos agentes do instituto sobre em quem votariam se o pleito fosse hoje, mas sem apresentar nomes, 36,9% não souberam ou não quiseram responder, contra 54% na consulta feita no início de setembro. Marcelo Lima foi mencionado por 17,9% dos entrevistados, seguido por Luiz Fernando, com 14,6%; Alex, com 14%; Flávia, com 9%; Donizete, com 0,9%; e outros nomes, com 0,4%. Brancos, nulos ou eleitores que disseram não votar em nenhum somaram 6,4%.

REJEIÇÃO

O instituto também quis saber qual é o candidato mais rejeitado do eleitor são-bernardense. Luiz Fernando aparece na liderança, com 32,4% das citações. Flávia vem em segundo, com 30,4%. Alex tem 21,8%, Marcelo Lima soma 20,8% e Claudio Donizete acumula 14,8%. Disseram que poderiam votar em todos 3,5%. Outros 9,1% não souberam ou não quiseram responder.

Marcelo é o líder das intenções de voto entre homens (com 26,7%), mulheres (23,5%) e nas faixas etárias de 16 a 59 anos (variando de 23,9% a 26,4%). Alex, por sua vez, é o preferido entre os entrevistados com 60 anos ou mais (26,4%). Luiz Fernando leva a melhor entre eleitores com ensino fundamental (27,7%), mas Marcelo lidera entre os com ensino médio (26,3%) e Alex, entre aqueles com formação superior (26,6%).

Aprovação da gestão Morando tem 5ª oscilação negativa seguida

A cinco dias do 1º turno das eleições municipais e a três meses do fim de seu segundo mandato consecutivo, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), amarga mais uma oscilação negativa, a quinta seguida, na aprovação de seu governo. Segundo levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisas a pedido do Diário, com dados coletados entre os dias 26 e 29 de setembro, a parcela de são-bernardenses que disseram aprovar a gestão do tucano ficou em 59,6%, 3,5 pontos percentual abaixo da verificada no início de setembro (63,1%) e 11,8 pontos abaixo da observada em fevereiro (71,4%) – queda, portanto, acima da margem de erro da pesquisa, de 3,5 pontos percentuais, para cima ou para baixo.

Paralelamente, a parcela de eleitores que reprovam a administração do prefeito saltou para 37,3%, contra 24,7% em fevereiro e 32,9% no início de setembro – alta de 12,6 pontos percentuais. Não souberam ou não opinaram 3,1%, contra 3,9% em fevereiro.

Ao refinar a consulta, o Instituto Paraná Pesquisas descobriu que 47,7% dos eleitores consultados avaliam como boa ou ótima a gestão do petista, ante 57,2% em fevereiro – queda de 9,5 pontos percentuais no período. Outros 26,8% a consideram regular, 1,4 ponto percentual acima do verificado no início deste ano (25,4%). Pelo lado negativo, 24,1% disseram que o governo é ruim ou péssimo, contra 16,2% observados em fevereiro – alta de 7,9 pontos no período. Não souberam ou não opinaram 1,5%, contra 1,2% no levantamento de fevereiro.

ENTENDA

A piora na avaliação da administração Morando coincide com a crise na área da Saúde, em especial o caos no Hospital da Mulher. Desde o início de julho, Morando também foi alvo, na Câmara, de três pedidos de impeachment, elaborados por meio de iniciativa popular, dos quais dois acabaram barrados pelos vereadores e arquivados. Em agosto, mais um foco de desgaste da gestão: a proposta de mudança no Plano Diretor, que visa alterar o ordenamento territorial do bairro do Tatetos, no pós-Balsa, região ocupada por população indígena e mata preservada.

As maiores taxas de aprovação ao governo tucano entre o eleitorado são-bernardense encontram-se entre homens (60%), eleitores com 60 anos ou mais (62,2%), com ensino fundamental (61,5%) e entre a população economicamente não ativa (60%).