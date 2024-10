Cidade parou no tempo, diz deputada federal, em agenda com Fabio Palacio

A deputada federal Adriana Ventura (Novo-SP) caminhou pelo comércio do Centro de São Caetano com o candidato do Podemos ao Executivo da cidade, Fabio Palacio; do postulante a vice, Mario Bohm (Novo), e de candidatos a vereador da coligação. A parlamentar lamentou a falta de políticas para fortalecer o varejo.

“Sou de São Paulo e sempre tive ótimas referências sobre São Caetano, sobre a importância da cidade e sua força econômica. É muito triste andar pelas ruas daqui e ver que a cidade parou. É preciso mudar para que São Caetano volte a ser uma cidade com economia forte, que consiga unir indústria e comércio e que seja aquela cidade da qual eu sempre ouvi falar, da melhor qualidade de vida do País. A mudança é com Fabio Palacio e com Mario Bohm”, disse.

No diálogo com comerciantes locais, Fabio Palacio reforçou seu compromisso com a revitalização da economia da região, enquanto Mario Bohm destacou a importância de um governo acessível e participativo. Adriana ressaltou a necessidade de uma gestão que dialogue com a comunidade.

Em 2023, Adriana Ventura foi eleita a melhor deputada do Congresso Nacional pelo Ranking dos Políticos, com nota 9,11, tendo como uma de suas bandeiras a ética na política, qualidade que garantiu ver logo de cara na dupla Fabio Palacio e Mario Bohm.

“São duas figuras com muitas qualidades para fazer São Caetano retomar seu protagonismo. Chega dos mesmos, daqueles que já tiveram seu período, sua contribuição. É importante renovar, e renovar com qualidade. Não dá pra reclamar. Se a gente quer algo diferente, a gente tem de votar em algo diferente”, pontuou.

Palacio, que há algum tempo critica a falta de políticas públicas para a economia de São Caetano por parte da atual gestão, ouviu muito pedidos de ajuda dos comerciantes. “Temos a oportunidade de tornar São Caetano forte e pujante como foi um dia. Triste olhar para o Centro ver e as lojas vazias, fechadas.”