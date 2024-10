Ação integrada de GCMs no Grande ABC teve prisões e apreensões

O balanço final da Operação Divisa Segura Grande ABC, ação articulada e integrada entre as GCMs (Guardas Civis Municipais) da região, realizada na sexta-feira (27), apontou que a iniciativa obteve êxito na proposta de combate à criminalidade.

A ação envolveu apenas forças de segurança municipais e foi planejada em reuniões sobre segurança no Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, que reuniu o comando das GCMs para debater ações conjuntas para combater a criminalidade na região. A operação foi amparada pela lei 13.022/2014, que institui normas gerais para as guardas municipais em todo o Brasil.

A força-tarefa realizou 313 averiguações, sendo 165 pessoas e 148 veículos (carros e motos). Foram feitas três prisões, uma por furto (em Ribeirão Pires), uma por estelionato (São Paulo) e outra por tráfico de drogas (Santo André). Também houve dez veículos e três celulares recuperados, além da apreensão de 125 porções de cocaína, 140 de maconha e 33 de crack.

Esta primeira ação foi organizada pela GCM de Santo André e teve suporte das guardas dos municípios que fazem divisa com a cidade. Houve empenho de 101 agentes e 38 viaturas, incluindo equipes da Romu (Rondas Ostensivas Municipais), Romo (Rondas Com Motocicletas), Rotam (Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas), canil e bases móveis.

“A Operação Divisas Seguras foi um sucesso. Uma ação inédita, de trabalho conjunto entre as forças de segurança dos municípios da região. A nossa expectativa é que, a partir desta primeira edição, a gente realize outras nas demais cidades, reforçando a segurança do Grande ABC”, afirmou o secretário-executivo do Consórcio, Aroaldo da Silva.