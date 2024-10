Por dia, 107 casos de roubo ou furto são registrados na região

Em agosto, os municípios do Grande ABC registraram, em média, 107 casos de roubo e furto por dia, segundo dados da SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo). No total, foram realizados 3.319 boletins de ocorrências desses dois delitos durante o mês – os índices contabilizam a subtração de diversos objetos, como celulares, cartões, dinheiro e também as ocorrências de roubo de carga e a banco.

Apesar do elevado número de notificações no mês, os crimes contra o patrimônio apresentaram queda em um ano. Juntos, roubo e furto geral diminuíram 19,9% no período – em agosto de 2023, foram contabilizadas 4.145 ocorrências. Ainda na análise mensal, o crime de roubo geral caiu nos sete municípios, enquanto o delito de furto geral registrou diminuição em seis cidades, com exceção de São Bernardo, que apresentou variação de 0,7%. (Veja os dados na tabela)

Os registros de roubo e furto de veículos também caíram em um ano na região. Em agosto de 2023, foram notificados 389 veículos roubados, enquanto no mesmo período deste ano foram 321 – queda de 17,5%. Já o furto de veículos diminuiu 1,5% e passou de 852 casos no ano passado para 839 em 2024.

O levantamento aponta ainda para redução nos registros de estupro geral, que também contabiliza os casos contra vulneráveis, como crianças, pessoas com deficiência e idosos, entre outros. As delegacias da região registraram 51 ocorrências em agosto de 2023, ante 49 neste ano – diminuição de 4%.

O número de vítimas de homicídio doloso, quando há intenção de matar, se manteve estável no período. Em agosto, foram registrados nove assassinatos no Grande ABC, tanto em 2023 como em 2024. Para combater os crimes contra a vida, a SSP ressaltou que acompanha esses indicadores por meio do programa SP Vida, que auxilia na criação de políticas públicas voltadas ao enfrentamento do delito.

“Como resultado, o Estado fechou os primeiros oito meses do ano com uma redução de 4,2% nos homicídios dolosos. Se analisado apenas o mês de agosto, o território paulista teve o menor número de mortes intencionais da série histórica iniciada em 2001”, complementou a SSP.

EM UMA DÉCADA

O crime de roubo geral contabilizou a menor marca para um mês de agosto dos últimos dez anos no Grande ABC. Até 2024, o primeiro ano da pandemia da Covid-19 (2020) possuía o menor registro para o mês, com 1.376 ocorrências – período em que houve queda nos principais delitos contra o patrimônio.

A SSP informou que monitora continuamente a variação dos indicadores criminais e intensifica o policiamento com base na análise das áreas de maior incidência, os chamados hot spots. Além do patrulhamento ostensivo, a Pasta disse que a Polícia Civil realiza operações frequentes em ferros-velhos com o objetivo de identificar receptadores de veículos roubados ou furtados.

“De janeiro a agosto deste ano, 5.491 infratores foram presos ou apreendidos na região, e 390 armas de fogo foram retiradas das mãos de criminosos, representando um aumento de 23,4% em relação ao ano anterior”, pontuou a SSP.