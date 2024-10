De Beethoven a ‘Asa Branca’: projeto faz concerto nesta terça-feira

O projeto Futuração vai promover nesta terça-feira, às 20h, concerto gratuito com repertório que varia desde a Nona Sinfonia, de Beethoven, até Asa Branca, de Luiz Gonzaga. A apresentação ocorrerá na Igreja Assembleia de Deus, localizada Rua Ingá, número 105, em Santo André. Ao todo, a ação une estudantes dos quatro polos da iniciativa, que visa ensinar música clássica para crianças e jovens no Jardim do Estádio, Vila Assunção, Guaraciaba e Bangu.

A apresentação será composta por artistas de 7 a 21 anos que tocarão instrumentos de cordas friccionadas da orquestra, sendo eles violino, viola, violoncelo e contrabaixo.

“O Futuração vai completar 12 anos e temos conseguido expandir cada vez mais nossas ações. Os concertos são uma forma de mostrarmos o que vem sendo trabalhado. Serão todos os alunos, dos quatro polos, tocando simultaneamente. Aproximadamente 90 crianças”, relata o professor Alessandro da Cunha.

De acordo com ele, não é necessária a retirada de ingresso para prestigiar o evento – ele reforça que o objetivo é expor o talento e desenvolvimento dos estudantes.

“É emocionante ver os resultados. No polo Bangu, temos apenas alunos com deficiência e as famílias comentam como o projeto gerou mudanças. Esse trabalho contempla jovens que talvez não teriam acesso a esses instrumentos clássicos. Com a iniciativa, eles percebem melhora na cognição, na coordenação motora, na criatividade. Evoluem na escola, têm mais disciplina e interesse pela música. É um fator de transformar a rotina e a visão de mundo deles”, comenta o docente.