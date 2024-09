Santo André entrega modernização da Clínica da Família Vila Guiomar

Santo André alcançou sua 53ª unidade de saúde modernizada no programa Qualisaúde, padrão de qualidade estabelecido na cidade, após entrega das obras da Clínica da Família Vila Guiomar. Diversas melhorias foram implementadas no espaço, que agora conta com 43 salas, sendo 19 consultórios, incluindo três cadeiras de odontologia, a Sala dos Sonhos – para crianças e portadores de TEA (Transtorno do Espectro Autista) – e um sistema de prontuário 100% eletrônico. O horário de funcionamento será das 7h às 21h, com expectativa de atendimento de aproximadamente 12 mil pessoas por mês.

Foram realizadas a reforma e adequação completa da infraestrutura, incluindo sistemas hidráulicos, e atualização do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros). O investimento foi de R$ 2,7 milhões e contempla ainda salas de procedimento, vacina, inalação, observação e sutura, farmácia e outros serviços. Para a inauguração, o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), esteve presente nesta segunda-feira no local. Antiga UBS (Unidade Básica de Saúde) Vila Guiomar, a unidade atende uma das regiões mais populosas de Santo André, já que, além de receber moradores do bairro, também agrega distritos vizinhos, como Vila Palmares, Sacadura Cabral e Vila Alice.

O prédio público de 1.300 m², que conta com dois andares, funcionou normalmente durante as obras. No segundo andar, houve troca de piso, fiação elétrica, revisões hidráulicas, troca de portas, telhado e reorganização do fluxo de pacientes e funcionários. Em uma segunda etapa, a obra avançou para o térreo e o atendimento à população foi deslocado para o segundo andar do espaço. Para o prefeito Paulo Serra, a reforma na unidade é prova do impacto do programa andreense do Qualisaúde, com sua informatização e modernização, além de melhorias internas importantes.

“Isso confirma o quanto o Qualisaúde veio para ficar e o impacto positivo que ele traz à qualidade da saúde pública que oferecemos aos moradores. No início desse processo, lá em 2017, tivemos muita dificuldade em fazer as pessoas entenderem o que era o programa e o que ele propunha. Na época, parecia apenas uma pequena reforma, mas hoje vemos que se trata de um programa estruturado e estruturante”, disse o prefeito. “As condições de trabalho das equipes são muito melhores, e, claro, os moradores vão sentir essa diferença de qualidade.”

Com funcionamento das 7h às 21h, a unidade de saúde localizada na Rua Silveiras, 73, na Vila Guiomar, é porta de entrada para a população que busca atendimento médico, clínico e prevenção de doenças. De lá, os pacientes podem ser encaminhados para outros equipamentos, como, por exemplo, o Poupatempo da Saúde (centro de especialidades). Conforme explicou o secretário de saúde de Santo André, Acácio Miranda, a diferença após as obras é que alguns serviços foram transferidos para outras unidades de saúde, sendo que o atendimento do espaço agora é todo dedicado à UBS e Clínica da Família.