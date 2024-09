Santo André Intelli segue preparação para oitavas da LNF

Classificado para as oitavas de final da LNF (Liga Nacional de Futsal) na 13ª colocação, com 32 pontos, o Santo André Intelli segue a preparação para voltar às quadras na próxima semana, quanto terá um adversário complicado logo na primeira fase do mata-mata, o Atlântico, que terminou a primeira fase em quarto lugar (49 pontos).

Com dez vitórias na primeira fase, o time andreense começou com dificuldades na competição, e entrou na zona de classificação apenas na 14ª rodada. Um dos pontos de virada para a equipe foi a contratação do treinador Douglinhas, que chegou em maio, e tirou o time da penúltima colocação.

Enfrentando o Atlântico, o Santo André terá que dobrar a atenção no setor defensivo, já que o adversário tem o melhor ataque do torneio, com 91 gols. E, para isso, confia no goleiro Caio, capitão, que finalizou a fase de classificação com um total de 200 defesas realizadas, e também balançou as redes em uma oportunidade.