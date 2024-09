Sem chances de acesso, Tigre já projeta 2025

A derrota por 1 a 0 contra o Remo, no domingo (29), acabou com as chances de o São Bernardo FC conquistar o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro neste ano. Na terceira colocação do Grupo B, com cinco pontos, o Tigre não pode mais alcançar os dois primeiros, Volta Redonda-RJ, além dos próprios paraenses, com nove, a uma rodada do término do quadrangular.

De acordo com o técnico Ricardo Catalá, o gol, marcado nos acréscimos do primeiro tempo, prejudicou o plano de jogo. “Segundos antes do gol, tivemos, mais uma vez, uma oportunidade claríssima e não convertemos. Esses detalhes, nessa fase da competição, fazem a diferença”, explicou. Em outras rodadas da segunda fase, Catalá já havia reclamado da quantidade de chances desperdiçadas pela equipe.

Apesar da derrota, o São Bernardo tem um último compromisso pela Série C. Sábado (17h30), no Estádio 1º de Maio, o Tigre vai receber o Volta Redonda, que mira assegurar o primeiro lugar para disputar o título com o líder do Grupo C. Na estreia pelo quadrangular, os cariocas levaram a melhor – 3 a 1.

“Esperamos fazer um bom jogo diante de nossos familiares e torcida, honrar a camisa do clube e vencer”, afirmou Catalá, que já olha para a próxima temporada, tendo como foco a conquista do acesso à Série B de 2026.

Após a classificação inédita à Terceira Divisão, em 2022, o Tigre disputou a segunda fase do torneio em 2023 e neste ano. Em nas duas ocasiões o clube bateu na trave ao terminar fora da zona de acesso.