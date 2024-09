Príncipe Harry fala sobre paternidade em evento WellChild Awards: Heróicos

Príncipe Harry foi a Londres, Reino Unido, para prestigiar o evento da WellChild Awards. O Duque de Sussex, que é o patrono da instituição desde 2007, falou sobre a paternidade e elogiou todos os pais presentes durante a cerimônia anual.

- Como pai, eu sei um pouco sobre a montanha-russa emocional da criação dos filhos! Mas, quando ouço sobre o cuidado que muitas de vocês, mães, pais e familiares, oferecem; o nível de cuidado 24 horas por dia, as habilidades que vocês tiveram que aprender; e as batalhas por apoio que vocês lutam todos os dias, fico realmente impressionado. Vocês são todos incríveis, e seu amor e dedicação são nada menos que heroicos, disse o Príncipe.

O Duque abriu seu discurso, conversando com os convidados:

- O WellChild Awards é um evento que nunca deixa de me inspirar. As histórias de jovens que lutam contra as probabilidades, vivendo vidas cheias de procedimentos médicos, internações hospitalares e consultas intermináveis, nos lembram a todos da força do espírito humano. Para muitos de nós, é uma vida diária que mal podemos imaginar, e ainda assim, de alguma forma, os jovens que conheço estão sempre sorrindo e cada sala em que entram aparentemente se ilumina com calor e positividade. Então continue sendo você. Você consegue. E nós temos você.