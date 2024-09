Negra Li celebra sua trajetória musical em único show no teatro do Sesc Santo André

No dia 5 de outubro Negra Li se apresenta no teatro do Sesc Santo André (Rua Tamarutaca, 302 – Vila Guiomar). Com voz inconfundível e repertório que atravessa diferentes fases de sua carreira, a cantora é conhecida por versar por gêneros como rap, R&B, pop e MPB.

Os ingressos para a data ainda estão disponíveis e custam entre R$60, R$30 e R$18 (meia social).

É necessário acessar o link https://www.sescsp.org.br/programacao/negrali/ para garantir as entradas.