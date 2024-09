Noruega analisa construir cerca na fronteira com a Rússia, diz ministra

A Noruega pode colocar uma cerca ao longo de parte ou de toda a fronteira de 198 quilômetros que compartilha com a Rússia, disse uma ministra, uma medida inspirada por um projeto semelhante em sua vizinha Finlândia.

"Uma cerca de fronteira é muito interessante, não apenas porque pode atuar como um impedimento, mas também porque contém sensores e tecnologia que permitem detectar se as pessoas estão se movendo perto da fronteira", disse a ministra da Justiça, Emilie Enger Mehl, em uma entrevista à emissora pública norueguesa NRK, publicada no último final de semana.

Emilie Enger Mehl disse que o governo norueguês está atualmente analisando "várias medidas" para reforçar a segurança na fronteira com a Rússia no norte do Ártico, como cercas, aumento do número de funcionários da fronteira ou intensificação do monitoramento.

A estação de fronteira de Storskog, que testemunhou apenas algumas tentativas ilegais de travessia de fronteira nos últimos anos, é o único ponto de travessia oficial da Rússia para a Noruega.

Caso a situação de segurança na delicada área do Ártico piore, o governo norueguês está pronto para fechar a fronteira em curto prazo, disse Enger Mehl, que visitou a vizinha Finlândia neste verão para aprender sobre como toda a fronteira terrestre finlandesa-russa, de 1.340 quilômetros, foi fechada.

O governo finlandês foi solicitado a fechar todos os pontos de passagem da Rússia para a Finlândia no final de 2023, depois que mais de 1.300 migrantes de países terceiros sem documentação ou vistos adequados - um número anormalmente alto - entraram no país em três meses, poucos meses após a nação se tornar membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Para evitar que Moscou use migrantes no que o governo finlandês chama de "guerra híbrida" da Rússia, Helsinque está atualmente construindo cercas com um comprimento total de até 200 quilômetros em seções separadas ao longo da zona de fronteira, que compõe parte do flanco norte da Otan e serve como fronteira externa da União Europeia.

Autoridades da fronteira finlandesa dizem que cercas equipadas com equipamentos de vigilância de primeira linha - localizadas principalmente em torno de pontos de travessia - são necessárias para monitorar e controlar melhor quaisquer migrantes que tentem cruzar da Rússia e dar tempo para que as autoridades reajam.

Inspirada pelo projeto da Finlândia, Enger Mehl disse que tal cerca também poderia ser uma boa ideia para a Noruega. De acordo com a NRK, sua declaração foi apoiada pela chefe de polícia Ellen Katrine Hætta, no condado de Finnmark, no norte da Noruega. "É uma medida que pode se tornar relevante em toda ou parte da fronteira" entre a Noruega e a Rússia, disse Enger Mehl.

A estação de fronteira de Storskog está atualmente cercada por uma cerca de 200 metros de comprimento e 3,5 metros de altura, erguida em 2016 depois que cerca de 5.000 migrantes e requerentes de asilo cruzaram da Rússia para a Noruega um ano antes.

A Noruega, uma nação de 5,6 milhões, é membro da Otan, mas não faz parte da União Europeia. No entanto, pertence ao espaço Schengen da UE, cujos participantes aboliram os controles fronteiriços nas suas fronteiras mútuas, garantindo a livre circulação dos cidadãos.