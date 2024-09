Marcelo Teixeira diz manutenção de Carille no Santos depende de avaliação ao fim da Série B

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, afirmou não estar satisfeito com o desempenho do time dirigido pelo técnico Fábio Carille na Série B do Campeonato Brasileiro e que "avaliações serão feitas ao término da competição".

A nove rodadas para o final da Série B, o Santos tem 7 pontos de vantagem para o Vila Nova, primeiro time fora da zona de acesso (53 contra 46). Carille, que assumiu a missão de levar o time de volta à elite do país, assinou contrato que prevê renovação automática em caso de acesso.

"Nós estamos acostumados a sempre ver o time se apresentando melhor tecnicamente", afirmou o presidente santista ao canal De Olho no Peixe. "Mesmo o campeonato sendo diferente, todos nós gostaríamos que o Santos fizesse apresentações melhores. Volto a dizer, independente dos contratos, sempre as avaliações serão feitas ao término da competição."

O dirigente afirmou que o fato de a Série B terminar em novembro será benéfica para o planejamento para a próxima temporada. O Santos encerra sua participação no dia 26 de novembro contra o Sport, com mando do rival. A última rodada do Campeonato Brasileiro será no dia 8 de dezembro.

"Temos tempo suficiente para todo o planejamento, que já está em parte sendo feito visando 2025, nós queremos fazer de uma forma mais contundente", disse. "Estamos disputando uma competição querendo alcançar o objetivo. Ao alcançar o objetivo e concluindo a participação no Campeonato Brasileiro deste ano, logicamente, já teremos em prática o que nós pretendemos fazer para o ano que vem."

Marcelo Teixeira foi questionado sobre um possível retorno do atacante Gabriel Barbosa, cuja renovação com o Flamengo parece improvável. Afirmou que podem acontecer contatos e articulações, mas ressaltou que é "prematuro" ficar ventilando ou especulando nomes. "O Santos, hoje, disputa a Série B. Você, em hipótese alguma, pode imaginar que você esteja trazendo reforços visando uma temporada de 2025, por mais otimista que a gente esteja."