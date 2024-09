Filha de Kurt Cobain, Frances anuncia nascimento do primeiro filho

Novo baby na área! Nasceu o primeiro filho do casal formado por Riley Hawk, filho do skatista Tony Hawk, e Frances Bean Cobain, filha do cantor da banda Nirvana, Kurt Cobain, que morreu em 1994. O pequeno veio ao mundo no dia 17 de setembro, mas o casal anunciou a chegada somente no último domingo, dia 29, por meio das redes sociais.

Ronin Walker Cobain Hawk, nome do bebê, é o primeiro filho do casal. Riley já deu uma de papai babão e postou uma homenagem para o bebê em sua conta oficial do Instagram:

Seja bem-vindo ao mundo, filho mais bonito do mundo. Nós o amamos mais do que tudo.

Frances também compartilhou um clique com o pequeno e escreveu a mesma legenda que o marido para anunciar a chegada do bebê. Nos comentários da publicação dela, Tony, avô da criança, deixou um recadinho:

Meu neto favorito!

Vale lembrar que Riley e Frances subiram ao altar para oficializar a relação em 2023, e um ano depois tiveram o primeiro filho!