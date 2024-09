S.Bernardo perde para o Remo em Belém e dá adeus à vaga na Série B

O São Bernardo FC deu adeus à chance de conquistar o acesso para a Série B do Brasileiro. Em jogo disputado no Mangueirão ontem à tarde, o Tigre perdeu para o Remo por 1 a 0 e, pelo segundo ano consecutivo, não conseguiu o tão sonhado acesso.

Precisando de pelo menos um empate, o São Bernardo não conseguiu oferecer perigo à meta paraense. Com forte marcação na saída de bola são-bernardense, os donos da casa dominaram as ações no primeiro tempo, embora tenham pecado bastante nas finalizações.

O gol do Leão saiu aos 47 minutos da primeira etapa, em contra-ataque que terminou com a finalização do atacante Ytalo.

O São Bernardo voltou diferente para o segundo tempo e pressionou os donos da casa. Kauã Jesus quase empatou para o Tigre aos seis minutos, em chute de fora da área em que a bola triscou a trave.

A partida foi paralisada aos 28 minutos da etapa final por causa de problemas nos refletores do estádio, situação rapidamente resolvida.

A pausa tirou o ritmo do jogo, que teve poucas ações após a retomada. O São Bernardo passou a controlar a posse de bola, mas não encontrava espaço para criar chances de gol. O Remo, de maneira esperta, evitava deixar o Tigre jogar, parando o jogo com faltas e gastando tempo quando tinha a posse.

Além da eliminação do São Bernardo, a vitória classificou a equipe paraense à Série B do ano que vem. O Leão agora briga pela liderança do Grupo B e, consequentemente, uma vaga na final da Série C. Para isso, a equipe precisa vencer o Botafogo-PB na última rodada e torcer por uma derrota do Volta Redonda, que também conquistou o acesso e encara o São Bernardo. As duas equipes somam nove pontos e não podem mais ser alcançadas.

Foi o segundo ano seguido que o Tigre bateu na trave para subir à Série B. No ano passado, a equipe ficou a cinco minutos do acesso, quando levou gol do Operário-PR e perdeu o jogo. Na ocasião, um empate levava o São Bernardo à Segunda Divisão