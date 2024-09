Líder interino do Hezbollah promete continuar lutando após morte de Nasrallah

O líder interino do Hezbollah, Naim Kassem, prometeu em seu primeiro discurso desde a morte do líder, Hassan Nasrallah, que continuará lutando contra Israel e disse que o grupo xiita libanês está pronto para defender o Líbano, em fala televisionada nesta segunda-feira, 30. Kassem será mantido no cargo até que um novo nome seja escolhido para substituir Nasrallah.

"Israel não foi capaz de afetar nossas capacidades (militares). Há vice-comandantes e há substitutos no caso de um comandante ser ferido em qualquer posto", disse o líder interino.

Antes do anúncio de Kassem, um ataque aéreo matou três militantes palestinos, que faziam parte da Frente Popular para a Libertação da Palestina, no centro de Beirute na manhã desta segunda-feira.

Israel não reivindicou o ataque desta segunda-feira, mas acreditam que o país seja o responsável pela ofensiva. Fonte: Associated Press