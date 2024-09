Bia Miranda confirma gravidez e Gato Preto rebate

Bia Miranda, de 20 anos de idade, e Samuel Sant'Anna, conhecido como Gato Preto, de 31 anos de idade, anunciaram o término do relacionamento no último domingo, dia 29. No mesmo dia, o influenciador postou um print nos Stories do Instagram de uma videochamada com a ex-Fazenda, que mostrava um teste de gravidez positivo. Na publicação, ele escreveu:

Só foi eu terminar que ficou grávida. Faz favor, mano.

Em seguida, a influenciadora digital se pronunciou nos Stories e confirmou a gravidez. Ela ainda disse que não depende de homem para nada e que está tranquila com o positivo:

Gente, calma. O mundo não vai acabar, não. Deu positivo. Acontece. Que bom que não dependo de homem para nada na minha vida, graças a Deus. Então, não é o fim do mundo. Agora o jeito é ter.

Ela finalizou o recado assumindo que faltou com responsabilidade e que agora quer que venha uma menina. Bia já é mãe de Kaleb, que deu à luz três meses atrás e é fruto de seu antigo relacionamento com DJ Buarque:

Falta de responsabilidade, isso eu admito, mas não é um inferno, não, gente. Calma. Agora eu quero que venha uma menina, aí eu fecho a fábrica.

Em uma página na web, Gato Preto rebateu o pronunciamento da ex-namorada:

Logo você que disse que ia tirar? Eu gosto assim. Vem com as verdade para o seus seguidores, amiga.

Ele ainda postou um vídeo indignado mostrando o teste de gravidez:

- Isso que é f**a. Chego aqui em casa e o que é isso, parça, está grávida?, disse ele, enquanto jogava o teste na mesa. Em seguida, o influenciador mostrou um porta retrato dos dois e o jogou na mesa também:

- Foto? Ah vai tomar no c*, malandro.