Grande ABC tem 1.165 vagas de emprego em centros públicos

As prefeituras do Grande ABC disponibilizam nesta semana 1.165 vagas de trabalho por meio de seus serviços de recolocação. São postos destinados aos setores industrial, comercial e de serviços.

Ribeirão Pires se destaca com a oferta de 361 vagas. Destas, 150 são para operador de telemarketing e outras 150 para estágio de teleatendimento. O Posto Atende Fácil está localizado na Rua Capitão José Gallo, 55, no Centro. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O telefone é o e 4824-4282.

Em Mauá, o Sine – Casa do Trabalhador, antigo CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda), mantido pela Prefeitura, abrirá na próxima semana com 185 oportunidades profissionais, para empresas da cidade, de municípios do Grande ABC e de outras regiões do Estado.

Entre os exemplos de vagas disponíveis estão: armador de concreto, jardineiro, doméstica, corretor de imóveis, auxiliar de estoque, atendente de lanchonete, porteiro, vigilante patrimonial e conferente. A lista completa, inclusive se as oportunidades exigem experiência ou não, além de benefícios, salários e locais de trabalho, pode ser consultada em: https://sistemas.maua.sp.gov.br/Vagas/.

Os interessados devem comparecer ao Sine – Casa do Trabalhador, na Rua Jundiaí, 63, Bairro da Matriz. O candidato deve estar com RG, CPF e Carteira de Trabalho em mãos (quem ainda tiver na versão impressa). O atendimento é de segunda a sexta, das 8h às 17h.

O Centro Público de Emprego e Renda de Diadema nesta semana oferece 167 vagas, para todos os níveis, incluindo cinco exclusivas para PCD (Pessoas Com Deficiência) e cinco de estágio. Destaque para 50 vagas de operador de produção , com experiência em injetora de borracha. Para se candidatar, basta cumprir os requisitos e acessar https://emprega.diadema.sp.gov.br/.

Em São Caetano existem 452 postos de trabalho. Os interessados devem acessar o site da Prefeitura (saocaetanodosul.sp.gov.br) e clicar em Portal do Emprego para consultar a disponibilidade e fazer o cadastro.