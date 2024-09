Charge - 30 de setembro de 2024

A gestão do prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSD), que tem no comando da Secretaria de Saúde o advogado Guilherme Crepaldi Esposito, tem obrigado os médicos da rede municipal a reduzir em 25% o tempo de consulta por paciente, de 20 para no máximo 15 minutos. O objetivo é dar vazão à fila de espera pelo atendimento básico e primário. Em junho e julho, o chefe do Executivo promoveu mutirões para reduzir filas em clínica geral.

Médicos ouvidos pelo Diário na condição de anonimato relataram que, dependendo da carga horária do profissional e de sua área de atuação, têm como meta atender no mínimo 672 pacientes com agendamento por mês, além de encaixes de última hora.