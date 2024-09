Zimbra faz show na sexta com repertório eclético

A banda Zimbra sobe ao palco do teatro do Sesc Santo André na sexta-feira (4), a partir das 20h, para apresentação que revisita mais de uma década de carreira no cenário musical brasileiro. Formada em 2011, em Santos, Zimbra se consolidou como um influente nome do rock alternativo nacional, reunindo influências que transitam entre o pop, o reggae e a MPB (Música Popular Brasileira), envolvendo a mistura que descreve o Brasil.

Os ingressos estão disponíveis tanto no site quanto nas bilheterias e custam R$ 15 (credencial plena), R$ 25 (meia-entrada) e R$ 50 (inteira). O show reunirá um repertório que abrange desde o primeiro álbum, O Tudo, O Nada e O Mundo (2013), até os sucessos mais recentes, como o EP Lua Cheia/Claro que o Sol (2020) e o álbum Sala Dois (2021).

Em sua trajetória, Zimbra acumula marcos importantes, como a vitória em um concurso da 89FM e a apresentação no Lollapalooza 2015, além do Rock in Rio 2019. A canção Me Mude, do álbum Verniz, integrou a trilha sonora da série Shippados, da Globoplay, ampliando o alcance da banda no cenário nacional.<TL>