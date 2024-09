Polícia Militar apreende 8 toneladas de drogas no bairro Sacadura Cabral

A Operação Sacadura realizada pelo 6º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) com o apoio 10º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano e a Prefeitura de Santo André apreendeu 8,2 toneladas (8.225 quilos) de entorpecentes. O balanço é da ação de sexta-feira, que ocorreu contra o crime organizado na comunidade Sacadura Cabral.

A maior quantidade apreendida foi de maconha (4.997 quilos). Em seguida, estão cocaína (2.389 quilos), crack (784 gramas) e K2 (55 gramas).

Além da apreensão de drogas, foram apreendidas 36 máquinas caça-níqueis nos bares dentro da comunidade. Ao todo, cinco ruas bloqueadas com o intuito de facilitar a venda de drogas no local (uma com barreiras de concreto) foram desobstruídas pelos agentes de segurança.

De acordo com o 6º Batalhão, a iniciativa na região busca reforçar o compromisso da Polícia Militar no combate ao tráfico de drogas e na promoção da segurança pública.

“A operação visa não apenas a desarticulação de atividades criminosas, mas também a criação de um ambiente mais seguro para os cidadãos da comunidade e da região do Grande ABC. A Polícia Militar reafirma sua determinação em trabalhar em colaboração com a comunidade para garantir a ordem e a proteção dos direitos dos cidadãos. Continuaremos a programar ações firmes no combate ao crime, visando a segurança de todos”, detalha em nota.