Lula edita nova MP com R$ 1,660 bi em crédito extraordinário para ações no RS

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, editou nova medida provisória que abre crédito extraordinário de R$ 1,660 bilhão para ações no Rio Grande do Sul. Os valores serão utilizados em atividades dos ministérios da Agricultura e Pecuária; da Ciência, Tecnologia e Inovação; do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar; e de Portos e Aeroportos - além de Operações Oficiais de Crédito.

A maior parte dos recursos - R$ 988 milhões - será destinada para a formação de estoques públicos pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).