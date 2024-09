Marinho é aposta do PT na luta por votos em S.Bernardo

A presença de Luiz Marinho nas ruas de São Bernardo é a aposta do PT para a última semana de campanha antes do primeiro turno das eleições, que acontece no domingo. O ex-prefeito está de férias do Ministério do Trabalho e Emprego desde 16 de setembro e deve intensificar os pedidos de votos ao candidato petista no município, Luiz Fernando.

Ontem pela manhã, o ministro participou de caminhada no Jardim Detroit. Ele também esteve na carreata realizada na rua Marechal Deodoro, ato que contou com a presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin.

“Precisamos eleger o Luiz Fernando para trazer mais investimentos à cidade. O governo federal e o presidente Lula (PT) estarão à disposição dele e da cidade para ajudar nessa reconstrução”, afirmou o ministro.

Desde quando tirou férias, Marinho tem circulado pelos principais municípios paulistas onde o PT tem candidato a prefeito, como Campinas, Piracicaba e Guarulhos.

PESQUISA

Pesquisa publicada no dia 6 de setembro pelo Diário, em parceria com o Instituto Paraná Pesquisas, apontou o candidato Alex Manente (Cidadania) como primeiro colocado na corrida eleitoral, com 27% das intenções de voto, seguido por Marcelo Lima (Podemos), com 22,6%.

Flávia Morando (União Brasil), sobrinha do prefeito Orlando Morando (PSDB), ocupa a terceira posição com 18% das menções, seguida pelo deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT), com 17,3%, e pelo metalúrgico Claudio Donizete (PSTU), com 0,6%.