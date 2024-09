Leidy Murilho e Matheus Torres estão na final do Estrela da Casa; Evellin e Nicole Louise deixam o programa

Final formada! Depois de mais uma super batalha, que rolou no último domingo, dia 29, os dois últimos eliminados do Estrela da Casa foram escolhidos pelo público. Em uma disputa com Matheus Torres e Leidy Murilho, Evellin e Nicole Louise deixaram o programa.

Cantando músicas que lançaram ao longo do reality musical, os quatro integrantes da super batalha foram para o Festival com a responsabilidade de lutar por uma vaga na final da Estrela da Casa.

Começando por Evellin em ordem alfabética, os cantores deram tudo no palco ao lado de Ana Clara. Ao longo das apresentações, a apresentadora chamava Silvero Pereira para saber como estava a torcida da plateia.

Mesmo nos últimos dias de programa, os ânimos continuam exaltados na Estrela da Casa, com brigas entre Matheus Torres e Lucca. Depois da vitória de Unna X como Dona do Palco, um cooler chegou para a comemoração dos dois primeiros nomes na final da atração. Mas os dois cantores tiveram um entrevero já que o sertanejo mandou as bebidas de volta quando os competidores saíram da sala.

Para revidar e mostrar toda a raiva engasgada, Matheus decidiu jogar a bebida que Lucca estava bebendo enquanto o sertanejo limpava a casa.

Mais tranquilos que o resto dos participantes no Festival do último domingo, dia 29, Lucca e Unna X também fizeram suas apresentações antes da final e agitaram o público.