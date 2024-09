Neymar Jr. faz passeio com Bruna Biancardi e Mavie e causa tumulto em shopping em Dubai

Eita! Neymar Jr. causou um baita tumulto em um shopping em Dubai. O jogador estava em um passeio familiar, no último sábado, dia 28, acompanhado de Bruna Biancardi e a filha do casal, Mavie, que completará um ano de idade no dia 6 de outubro.

Nos vídeos rolando pelas redes sociais, é possível ver o tumulto que eles causaram no shopping. Em um dos registros, o craque carrega a filha e anda cercado de seguranças. Em outro, ele, Bruna a e Mavie aparecem em um carrinho passeando pelo local.

Vale lembrar que Biancardi e Neymar reataram a relação em julho após a influenciadora perdoar as traições por parte do jogador de futebol. Ela ainda decidiu ir morar com o atleta em Dubai, na Arábia Saudita, isso porque ele foi contratado em 2023 pelo Al-Hilal.