Eintracht Frankfurt vence lanterna em jogo de seis gols e assume a vice-liderança do Alemão

O Eintracht Frankfurt assumiu a vice-liderança do Campeonato Alemão ao derrotar o lanterna Holstein Kiel por 4 a 2, neste domingo, no Holstein-Stadion, pela quinta rodada. Destaque também para o Werder Bremen, que superou o Hoffenheim, fora de casa, por 4 a 3.

A vitória, a quarta consecutiva na competição, levou o Frankfurt ao segundo lugar, com 12 pontos, um atrás do Bayern de Munique. O Holstein Kiel ainda não conseguiu vencer desde o seu retorno à elite e ficou estacionado em último lugar, com um ponto em cinco jogos disputados.

Apesar da disparidade na tabela, o Kiel encarou o Frankfurt de igual para igual no primeiro tempo, embalado por seus torcedores que compareceram em bom número no estádio. Mesmo assim, o time visitante saiu à frente do placar com Marmoush, aos 25. De pênalti, Machino, aos 30, deixou tudo igual.

O jogo ficou ainda melhor no segundo tempo, com um início eletrizante. Matanovic colocou o Frankfurt novamente à frente do marcador, mas Machino empatou. Aos poucos, o domínio do time visitante ficou cada vez mais evidente.

Satisfeito com o resultado, o Kiel recuou e chamou o adversário para o seu campo defensivo. A tática custou caro. O Frankfurt engoliu o lanterna da competição e confirmou a vitória por 4 a 2, com gols de Marmoush e Tuta.

No Sinsheim, o Werder Bremen confirmou a quarta derrota consecutiva do Hoffenheim na competição ao vencer por 4 a 3. De quebra, subiu para o décimo lugar, com oito pontos e deixou o rival dentro da zona de rebaixamento, na 16ª posição, com apenas três.

Dos sete gols, seis saíram no primeiro tempo. O Hoffenheim chegou a abrir 3 a 0 de vantagem, com Bulter, duas vezes, e Hlozek, mas levou a virada. Malatini e Stage, três vezes, selaram o triunfo do Werder Bremen.