Mãe de Nicolas Prattes surge com Zoe, filha de Sabrina Sato, no colo durante festa de aniversário

Sabrina Sato e Nicolas Prattes se juntaram para dar uma festinha de aniversário intimista para mãe do ator. Giselle De Prattes completou 44 anos de idade no último sábado, dia 28, e ganhou uma celebração do filho e da nora.

Na hora do parabéns, a aniversariante apareceu com Zoe, filha de Sabrina com Duda Nagle, no colo. Além dela, os pais da nora, Kika Sato e Omar Rahal, também estavam na festa.

Nicolas ainda homenageou a mãe nas redes sociais, e se derreteu ao comemorar o aniversário dela:

Minha alma escolheu vir seu filho. Ganhei! Que escolha. Não sei como seria sem você, te amo muito, sigo na minha caminhada aplicando seus ensinamentos diários e formando minha família graças ao bom exemplo que você me deu. Com 17 anos [de idade] bancou ser mãe. Bancou. Falaram, falaram, falaram e no final seguiu seu coração. Também sou bom nisso, graças a você. Até o fim da vida. Te agradeço e te honro.

Sato também abriu o coração pela sogra e comentou na publicação do amado:

Viva essa super mulher Giselle Prattes. Viva essa beleza que vem de dentro e ilumina tudo. Que sorte a nossa te ter por perto. Saber que a gente pode contar com alguém tão gente boa e leve dá muita segurança. Brilha muito nossa artista tão maravilhosa. Te amamos.