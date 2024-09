Warner mantém ordem de exibição para primeiras novelas

A Warner Bros. Discovery está se preparando para disparar a promoção de suas duas primeiras novelas já gravadas.

O elenco, de “Beleza Fatal”, que entra no ar em janeiro do próximo ano, já tem os seus atores falando abertamente dessa estreia, inclusive ilustrando com fotos nas redes sociais.

O projeto, escrito por Raphael Montes, executado pela produtora Coração da Selva e estrelado por Camila Queiroz, aborda uma história de busca por justiça que se passa no agitado mundo da beleza e dos tratamentos estéticos.

Por outro lado, existe uma grande torcida dos envolvidos para que a próxima da fila, o remake de “Dona Beja”, protagonizado por Grazi Massafera, também possa entrar em exibição no próximo ano (e não em 2026). Entende-se que não

tem sentido esperar tanto tempo.

Aliás, quem teve acesso às primeiras imagens, garante que o resultado de ‘Beja’ “está espetacular”, apesar dos muitos problemas ocorridos nos bastidores. A Floresta assina este trabalho, cujo roteiro de Daniel Berlinsky e António Barreira recebeu muitos elogios. Ambas as novelas serão apresentadas com um total de 40 capítulos.

Bola recuada

A Globo não deu muita sorte com os times classificados para as semifinais da Libertadores.

Atlético MG e Botafogo não são considerados campeões de audiência. Flamengo e São Paulo eram as esperanças que restavam, mas foram eliminados.

Conformidade

Band e Disney têm conversado para estreitar ainda mais os laços.

Após acordo para exibição de “Vidas Bandidas” na TV aberta, já existem negociações para sacramentar outros projetos da mesma natureza. Tudo bem avançado.

A propósito

Ainda em se tratando de Band, a nova temporada de “Pesadelo na Cozinha”, com Eric Jacquin, começa a ganhar cores e formas para estrear no começo do próximo ano, com direito a um spin-off no digital.

Serão 12 episódios.

Rainha

A participação especial de Xuxa Meneghel no “Vai Que Cola” será apresentada nesta terça-feira, pelo Multishow.

O ônibus da artista quebra a caminho de um show e ela vai parar na pensão do programa.

Chegando a hora

Daqui a alguns dias “Mania de Você” vai completar seu primeiro mês de exibição. Geralmente, a partir daí, a Globo dispara os grupos de discussão para avaliar o desempenho das tramas e seus personagens.

Dependendo do resultado, os devidos ajustes são realizados.

Advogado de defesa

É preciso considerar outros tantos fatores, para tentar entender a razão de “Mania de Você” não conseguir a audiência desejada. E que, é preciso deixar claro, já faz por merecer resultados melhores. História tem.

Está, no entanto, pagando o preço das baixas, em qualidade de trabalho e resultados, das novelas que a antecederam.

Velha máxima

A primeira lição que alguém aprende quando se mete a entender alguma coisa de televisão, é a questão do hábito como uma verdade absoluta. Incontestável.

No momento em que se deixa escapar audiência, buscar de volta é um sacrifício. Exige empenho, acertos e persistência. À “Mania de Você”, cabe esta tarefa.

Crimes reais

O gênero “True crime”, crimes reais, se espalha por aqui, em especial no streaming, seguindo uma tendência que é do mundo inteiro. A plataforma Disney+ acabou de estrear “Volta Priscila”, sobre o caso Priscila Belfort, a exemplo da Netflix, com "A Vítima Invisível: O Caso Eliza Samúdio".

O canal A&E, por sua vez, mas com conteúdo de fora, estreia três séries nos próximos dias: “Mulheres Perigosas”, “Dormindo com a Morte” e “Assassinatos em Motéis”. E assim vai indo.

Troféu Imprensa

Já está decida a volta, realização do Troféu Imprensa, possivelmente em abril do ano que vem no SBT.

A apresentação será de Patrícia Abravanel. Ainda se discute se o formato será o mesmo ou receberá modificações.

Vale destacar

Por enquanto, no SBT e em se tratando da sua programação, tudo continuará como está. Não há nenhum desejo de mexer em nada agora.

Mas no ano que vem, sim. Mais que intenções ou ideias, já existem coisas no papel. A ordem é ajeitar a grade de maneira bem conveniente, para poder melhorar os resultados.

Bate – Rebate

• O espetáculo “A.M.I.G.A.S”, dirigido por Ernesto Piccolo, se tornou um fenômeno de público no Rio de Janeiro...

• ... A temporada no Teatro Vannucci acaba de ser prorrogada até 26 de novembro.

• Aliás, em se tratando de teatro no Rio, o grande comentário dos últimos dias é a “Última Sessão de Freud”, com Odilon Wagner e Marcello Airoldi. Dois craques.

• Ronaldo Fenômeno e a esposa Celina Locks promovem dia 21 de novembro no Clube Monte Líbano, em São Paulo, o leilão “Galácticos”...

• ... O evento visa arrecadar fundos para apoiar as obras da Fundação Fenômenos.

• Na primeira eliminação de “A Fazenda 16”, saída de Vivi Fernandez e permanência de Sacha Bali e Zé Love, o público, ao que parece, deu seu recado: quer fogo no feno. Gente que movimenta o programa.

• Giovanna Abbud, atriz lançada na série “Reis”, concluiu as filmagens do longa “Tempo de Acreditar”...

• ... O lançamento está previsto para dezembro ou início de 2025.

• Helena Ranaldi e Martha Meola, muito talento reunido, levam o espetáculo “Por Trás das Flores”, para o Teatro Multiplan do Morumbi Shopping, a partir de 29 de outubro.

• Luciana Gimenez, ontem na passarela, abriu e fechou um desfile na Semana de Moda de Paris.

Pela ordem, o primeiro debate do segundo turno, na corrida pela Prefeitura de São Paulo, havendo essa necessidade, claro, será promovido pela Band.

Em 14 de outubro, mediado por Eduardo Oinegue.

Então é isso. Mas amanhã tem mais.