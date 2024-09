Produtoras de conteúdo fortalecem presença no audiovisual do país

As produtoras de conteúdo, e o Brasil possui muitas delas, entre renomadas ou não, se tornaram importantes parceiras da indústria do nosso audiovisual. Não seria exagero afirmar que não dá mais para viver sem elas, em alguns casos, até pela redução de custo que representam – entregam o produto pronto.

Já há um bom tempo, elas participam ativamente do dia a dia de emissoras de TVs abertas, pagas, plataformas de streaming, entre outras mídias, com mão de obra própria e também cedendo os mais diferentes formatos.

Uma alternativa que deu muito certo para grandes veículos, como nos casos de Globo, com “BBB” e “Dança dos Famosos”; Record – “A Fazenda”, “Canta Comigo”; Band – “MasterChef”; SBT - "Minha Mulher que Manda", versão brasileira de "My Wife Rules", e Rede TV! – “Mega Senha”.

Séries como “Bom Dia, Verônica” e “Pedaço de mim”. Só para citar alguns.

Sim, existe a reclamação de que, a partir da ascensão delas - empresas de conteúdo, setores importantes do audiovisual brasileiro ficaram preguiçosos.

Que não criaram mais nada e se tornaram dependentes do conteúdo de fora. Pode até ser. Só que empresas como Endemol, Casablanca, Formata, Floresta, Conspiração e O2 Filmes estão apenas cumprindo seu papel.

Existem coisas questionáveis no meio disso, como a franquia “De Férias com o Ex”, porém, na maioria dos casos, há qualidade envolvida nos trabalhos. O “Lady Night” é um desses acertos.

Novo trabalho

Jaed’son Bahia não para! Após concluir as filmagens de “Festa do Peão de Barretos – O Filme”, sob a direção de Marcio Trigo, ele se prepara para um novo longa, “Coração Vazio”, produzido por Tomislav Blazic, que também estava no projeto de “Barretos”.

O novo filme se passa no sertão nordestino. Fala da polícia da caatinga e de lutas clandestinas, portanto, com muita ação e busca por vingança.

Tinha um plano

Walter Zagari, como se sabe, deixou a liderança comercial do Grupo Bandeirantes no começo de setembro.

O executivo, por onde passou, sempre defendeu a produção de novelas, por entender sua importância para a programação, público e mercado publicitário. Com a Band não seria diferente.

Contatos

Zagari, por conta disso, realizou contatos com produtoras e profissionais de roteiro enquanto esteve na emissora dos Saad.

A experiente Cristianne Fridmann, que assinou sucessos na dramaturgia da Record, chegou a conversar com WZ. Mas ficou nisso.

Uma babá

Giovanna Sassi integra o elenco do musical "Uma Babá Quase Perfeita", no próximo dia 3, no Rio de Janeiro, no Teatro Multiplan, ao lado de Eduardo Sterblitch e Rainer Cadete.

A atriz tem nove anos de carreira e já passou por algumas produções teatrais como “Kafka e a Boneca”, "Itapuca - o musical” e “Madagascar, uma aventura musical”. No musical dirigido por Tadeu Aguiar, ela será Janet Lundy, chefe de programação da rede de TV. No filme, o papel foi de Robert Prosky.

Crítica

Uma observação no SBT é que o “Sabadou” da Virginia Fonseca até poderia apresentar resultados melhores...

Se o programa que o antecede atingisse um desempenho melhor.

Filme queimado

Os bastidores da Globo sempre movimentam muitas histórias.

Uma delas, mais recente, é que atores que andaram dando trabalho, irritando o pessoal, vão demorar um pouco para voltar ao horário das 21h.

Melhor amiga

Em “Garota do Momento”, próxima novela das seis, Mariana Sena viverá Glorinha. Moradora da pensão de Iolanda (Carla Cristina Cardoso), a jovem torna-se melhor amiga de Beatriz (Duda Santos). Estuda para ser cabeleireira de sucesso e não quer saber de namoro.

Craque

Para que a campeã olímpica Beatriz Souza e o marido Daniel pudessem entregar tudo nas recentes campanhas de TV, foi necessário um trabalho de preparação.

Eles contaram com o apoio do ator, diretor e preparador Neco Villa Lobos.

Talento

Marcos Winter, após as jornadas em “Gênesis” e “Reis”, acompanha a movimentação do mercado na TV aberta e streaming.

Depois de se destacar com o personagem Aitofel, está no maior pique para retomar os trabalhos.

Nova série

Matheus Nachtergaele lidera o elenco de "Chabadabadá", do Canal Brasil, no ar, neste domingo, a partir das 18h. Ele interpreta Quincas, um jornalista e cronista que está tentando aprender a amar após sua companheira o deixar e, ao longo da série, rompe com a ficção e procura buscar um diálogo com as pessoas.

Seu personagem transita entre a realidade e a ficção ao se utilizar da quebra da quarta parede para se aproximar do espectador. "Eu acho que a quebra da quarta parede é um ganho de confiança, tanto para o ator como para a plateia. É legal ver como cada ator faz isso, com que intenção e com que grau de coragem e por quê", conta Matheus.

· Conforme anunciado, a partir de terça-feira, Joana Thimoteo assume como nova diretora do Gênero Música dos Estúdios Globo...

· ... Ela, conhecida pelo trabalho como diretora de Transmissões Esportivas e Gestão de Elenco do Esporte, substituirá Raoni Carneiro.

· Até para não ser surpreendido, o SBT pediu registro da marca Pião da Casa Própria.

· Globo, segundo se informa, já colocou em produção um programa para o cantor Daniel...

· ... Que visa diretamente o público do agro...

· ... Tanto, que a exibição será aos domingos, após o “Globo Rural”.

· CNBC ainda não se manifesta sobre contratação de correspondentes internacionais...

· ... Algo no mínimo estranho para um canal de notícias.

· ... Porém, nota-se que os passos estão sendo dados com muito planejamento e pés no chão...

· ... Nada que lembre a CNN Brasil.

A primeira temporada do “Estrela da Casa” termina na próxima terça-feira.

Expectativa para saber se, imediatamente após o anúncio do vencedor, Ana Clara irá se manifestar sobre a próxima edição.

