Flávia Saraiva surpreende ao não tentar pegar o buquê no casamento de Jade Barbosa

Flávia Saraiva teve uma reação inesperada durante o casamento de Jade Barbosa, que aconteceu no último sábado, dia 28. A ginasta não ligou muito para um dos momentos tradicionais da cerimônia: pegar o buquê da noiva.

No vídeo, Flavinha aparece com um vestido rosa e uma caipirinha, drink alcoólico, na mão, e no momento em que Jade joga o buquê de flores, ela permanece parada, bebendo seu drink! Na legenda, ela escreveu:

Enquanto umas caçam?

Nos comentários, internautas brincaram e falaram que ela representou muito:

Representando real, sem buquê, de chinelo e caipirinha na mão. A melhor!, disse uma.

Me representou demais! Chinelinho de lei, caipirinha na mão e longe de pegar buquê, apontou outra.