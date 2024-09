Giuliano vibra com vitória e liderança do Santos na Série B: 'Grande passo para nosso objetivo'

Autor do gol da vitória do Santos sobre o Operário por 1 a 0, neste sábado, na Vila Belmiro, pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o meia Giuliano vibrou com o resultado em uma postagem realizada nas redes sociais. O jogador, que vem sendo decisivo na competição, publicou uma sequência de fotos e agradeceu o carinho dos torcedores, que fizeram inúmeros comentários com elogios ao meia.

"Mais uma grande vitória e um grande passo para o nosso objetivo. Muito obrigado pelo apoio hoje e sempre, nação santista", disse o meia, que marcou o seu décimo gol com a camisa alvinegra, sendo sete na Série B e quatro de cabeça.

Além de assumir a liderança provisória da Série B, com 53 pontos, dois a mais do que o Novorizontino, que enfrenta a Ponte Preta na segunda-feira, o Santos se tornou a defesa menos vazada da competição, com apenas 20 gols sofridos, méritos de Gabriel Brazão, que assumiu o desafio após a lesão de João Paulo.

"Eu agradeço a confiança de todos, sempre me senti preparado para esse desafio. Era a oportunidade da minha vida, e é assim que eu encaro. Fico feliz em ajudar o grupo, o Santos. Que a gente consiga mais jogos sem tomar gol e conquistar nossos objetivos o quanto antes", afirmou.

Quem também festejou muito o resultado foi João Schmidt, escolhido por Carille como capitão do Santos. "Muito importante a vitória. Jogo difícil, mas controlamos. Em casa temos sempre que vencer, fazer nosso papel. Importante somar os três pontos. Estamos na liderança. Seguir na caminhada para brigar pelo título e o acesso. Orgulho grande e responsabilidade em vestir a camisa do Santos e com a faixa de capitão ainda mais. Sempre procuro fazer meu trabalho para ajudar", completou.

O Santos terá um longo tempo livre antes do próximo desafio na Série B. O time paulista volta a campo apenas na segunda-feira, dia 7 de outubro, para encarar o Goiás, no estádio da Serrinha, pela 30ª rodada.