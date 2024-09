Criança morre atropelada ao sair correndo de restaurante no Guarujá

Um menino de 2 anos foi atropelado e morreu na manhã de sábado (28), em Vicente de Carvalho, Guarujá, após sair de um restaurante e correr para a Avenida Santos Dumont.

O garoto estava acompanhado do pai que, de acordo com informações da SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), contou estar de mãos dadas com o filho, até que a criança soltou sua mão, sendo atingida por um carro na via.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e levou o menino ao pronto-socorro mais próximo. Em parada cardiorrespiratória, apesar das tentativas de reanimação, a vítima não resistiu.