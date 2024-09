Choro de Gizelly e especulações de voto... Veja como foi a madrugada de A Fazenda 16

A madrugada deste domingo, dia 29, foi repleta de discussões sobre votos e teve até um desabafo! A participante Gizelly caiu no choro após brigar com Fernando Presto. Eles vinham trocando farpas durante a semana e protagonizaram uma treta por conta da cozinha. Além disso, ela também teve uma pequena alfinetada com Larissa, até que desabou a chorar:

- Eu odeio ficar desse jeito, eu odeio, lamentou ela. Na minha vida eu nunca pude ser fraca.

A briga entre os peões também foi pauta em outras conversas. Yuri Bonotto, por exemplo, opinou que Gizelly está muito em cima de Fernando, e Suelen Gervásio concordou:

- Ele é um ser humano, tem que ser visto e ser cuidado como um.

O bate-papo entre os dois foi além da fofoca e chegou nos votos. Yuri disse que a briga começou como uma brincadeira que Fernando levou para o lado pessoal, e ressaltou que essa troca de farpas acaba gerando uma opção de voto:

- O Gui [Vieira] pode estar na reta, o Cauê [Fantin] pode estar na reta e o Zé [Love] pode estar na reta. A Flor [Fernandez], de nós, acho que não colocaria nem a Julia [Simoura].

Larissa e Raquel Brito também especularam sobre a formação da Roça na academia. A influenciadora perguntou para irmã de Davi Brito em quem ela votaria, e as duas entraram em acordo de que Zaac seria o indicado, que segundo Larissa, o Yuri também votará no cantor. Elas comentaram os possíveis votos de outros participantes e chegaram à conclusão de que Fernando e Zaac provavelmente estarão na eliminação.

Vale lembrar que Flor é a fazendeira da semana. Ele venceu a dinâmica de sorte contra Vivi e Zé Love, e está imune. Além disso, ela poderá indicar um peão para a Roça.